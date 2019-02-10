Numan Kurtulmuş Arkeoloji Müzesini Gezdi
1 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesini gezdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Arkeoloji Müzesini gezdi.
Dün bir dizi program için Hatay
'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesinde bulunan eserleri inceledi. Müze gezisinde Numan Kurtulmuş'a ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu
, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler
eşlik etti.
Gezi sırasında Numan Kurtulmuş'a eserler hakkında bilgiyi Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Kral II. Şuppiluliuma'ya gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı. - HATAY
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak