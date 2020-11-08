Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir

08.11.2020 20:45
Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Abay Ortaokulu Spor Salonu'ndaki programa Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Kongrede konuşan Numan Kurtulmuş, "Aziz milletimizin tarihinde de içinden geçtiğimiz bu dönem, ileriki yıllarda da tarihi yazacak olanlar bakımından fevkalade önemli bir döneme tekabül ediyor. Bu dönemin adı; Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir. Türkiye, Suriye'de terör örgütleriyle köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. PYD'yi, YPG'yi ve DEAŞ'ı silahlandıran onlara siyasi ve istihbarat desteği verenler Türkiye'yi o örgütler vasıtasıyla bloke etmek istiyorlar ama Türkiye'nin tavrı açıktır. Türkiye diyor ki, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin petrolünde gözümüz yok ama kimsenin de Türkiye'yi rahatsız etmesine müsaade etmeyiz, hiçbir terör örgütüne boyun eğmeyiz. Türkiye sınır ötesi operasyonlar yapacağı zaman cümle alem ayağa kalkıyor ama Türkiye operasyonları yaparak teröre diz çöktürüyor. Bu Türkiye'nin önlenemez yükselişinin resmidir" dedi.

"TÜRKİYE BAŞKASININ KAPISINDA BEKLEMİYOR KENDİ İHA'SINI SİHA'SINI YAPIYOR"Kurtulmuş, yerli İHA ve SİHA'ların önemine değinerek, "Türkiye düne kadar iki tane silah verecekler diye gavurun kapısında bekletilen bir ülkeyken, şimdi yerli milli sanayisini yüzde 70'ler mertebesinde kendi üretimini yapıyor. Ben bu İHA'ların, SİHA'ların alınması için beklenildiği günlerde yaşananları bilenlerdenim. Şimdi Türkiye başkasının kapısında beklemiyor kendi İHA'sını SİHA'sını yapıyor. Dostlarımız kardeşlerimiz de bunları kullanarak işte Azerbaycan Ermenistan karşısında zaferden zafere koşuyor" diye konuştu.Öte yandan, Ayasofya'nın Camii statüsüne geçmesi ve Yassı Ada'nın Özgürlükler ve Demokrasi Adası olmasına yönelik açıklamalarda bulunan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye yıllardır Ayasofya Camii açılsın mı açılmasın mı tartışmalarını yaparken son düzlükte yüksek yargı kararını verdikten sonra dünyanın dört bir tarafından 'açamazsınız' diye bir takım tepkiler, yönlendirmeler geliyordu. Onlar ne derse desin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile on yıllardır müze olarak kullanılan Ayasofya Camii'ni yeninden ibadete açtık. Yaslı Ada olan rahmetli Menderes ve arkadaşlarının her türlü işkenceye tabii tutulduğu Yassı Ada'yı, Özgürlükler ve Demokrasi Adası haline dönüştürüyoruz. Yassı Ada'nın o şekilde dönüştürülmesiyle birlikte Türkiye tarihindeki önemli bir karar da ortadan kaldırılıyor. 27 Mayıs'ta hem darbe yapıp, hem de darbe yaptıktan sonra 27 Mayıs'ı resmi bir tatil yapanlara inat, tatil olmaktan çıkartılıyor, 15 Temmuz direnişi bir anma günü olarak resmi gün haline getiriliyor

"TÜRKİYE KARŞITLIĞI TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR ŞEY DEĞİL    "

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının Türkiye'nin yükselişinin resmi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Doğu Akdeniz'de önce Yunanistan'ı öne sürerek, ardında Fransa sufle vererek Doğu Akdeniz'de burnunu çıkarttırmamak istediler. Avrupa Birliği, NATO toplandı. Hiçbirini umursamadan NAVTEX ilan ederek, Oruç Reis ve gemilerimizle aramalarımıza devam ettik. Şimdi bakıyorlar ki, Türkiye'nin bu önlenemez yükselişi durdurulamıyor. Bunun için maalesef Avrupa'da başta ülkeler olmak üzere dünyanın birçok yerinde Türkiye, Erdoğan karşıtlığı ve maalesef İslam karşıtlığı almış başını gidiyor. Bu İslam karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı tesadüfen ortaya çıkmış bir şey değil. Türkiye'yi itibarsız hale getirmek istiyorlar" diye konuştu.


- İstanbul
Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir
Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir
Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir

Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir - Son Dakika


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