Numan Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada adam 100 yılın planı gibi bir ihanet planını ortaya koyuyor ve ne yazık ki İslam coğrafyasının içerisinden bazı adamlar bile ya koltuklarında oturmak için ya da alacakları 3-5 kuruş için bu plana ses çıkarmıyor." dedi.

Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Numan Kurtulmuş'a verseydik Türkiye'nin dış politikasını 2011'de. 'Bütün dosyaları sende Numan Bey.' deseydi Cumhurbaşkanı. 2011'den 2016'ya kadar o siyaseti bu şekilde yürütür müydünüz? Siyasetin hatalarının payı yok mu?" sorusu üzerine Kurtulmuş, her şeyden önce karşı tarafın ne yapmak istediğini anlamak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 1900'lerin başında 3 milyon kilometrekarelik bir alana sahip olduğunu ve 25 sene içerisinde 780 bin kilometrekarelik sınıra düştüğünü hatırlatan Kurtulmuş, ülkenin destansı bir mücadeleyle Anadolu topraklarını kurtardığını ifade etti.

Kurtulmuş, tarih boyunca büyük kırılmaların "bereketli hilal" denilen yerde olduğuna dikkati çekerek, vekalet savaşlarının bugünün meselesinin olmadığını ve tarih boyunca sürdüğünü kaydetti.

Sorunları çözmek için mutlaka diyalog ve müzakere zeminlerinin açık tutulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Çok farklı noktalarda olabiliriz. A ve Z kadar farklı olabiliriz ama bu bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözebilme kabiliyetlerini kazanamazlarsa korkarım ki bölge dışı güçler gelir ve bu bölgeyi işgal ederler. Nitekim süreç bu. Eğer böyleyse bizim de buna uygun olmamız lazım. Tek başına Türkiye'nin bunu yapması yeterli mi? Asla yetmez. Diğerlerini görüyorsunuz, bu akşam halkının üzerine ölüm yağdırıyor. Buna mani olmak lazım. Biz bunları geliştirebilirdik, yapılabilirdi ama geçti. Bugün konuşulacak şey değil. Bundan sonra Suriye'de süratle anayasa komisyonunu çalıştıracak siyasi iradeyi ortaya koymak lazım. Bu dağınıklık devam ederse. Bu coğrafyada başka ülkelerin kurulması için çalışılacağı gibi... Bu coğrafyada adam 100 yılın planı gibi bir ihanet planını ortaya koyuyor ve ne yazık ki İslam coğrafyasının içerisinden bazı adamlar bile ya koltuklarında oturmak için ya da alacakları 3-5 kuruş için bu plana ses çıkarmıyor."

"Müslümanlar Kudüs'ün satıldığı plana 'evet' demeyecektir"

Filistin sınırlarının 1947'den şimdiye kadar yaşadığı değişimi haritayla anlatan Kurtulmuş, İsrail'in resmi bir sınırı olmadığına dikkati çekti.

İslam coğrafyasının kendi içerisindeki ihtilaflarını çözememesi, bazı aymaz ve bir kısmı hain olan liderler yüzünden mevcut noktaya kadar gelindiğini anlatan Kurtulmuş, "Çok şükür şunu da sevinçle ifade etmek isterim. Filistinli Mahmud Abbas hem Hamas Grubu ve tüm Filistinliler, çok açık ve net dedi ki 'Biz bunu kabul edemeyiz.' Biliyoruz ki Arap Ligi'ndeki bazı ülkeler, bu işe çok da gönüllü değiller. Arkasından İslam İşbirliği Teşkilatı buna karşı çıktı. Çok net bir şey söylüyorum hangi siyasi lider ya koltuğunu korumak ya da 3-5 kuruş kazanmak için bu plana 'eyvallah' derse desin, 1 milyar 700 milyon Müslüman, Kudüs'ün satıldığı bu plana asla 'evet' demeyecektir. Buradan da bir ders almamız lazım. Bu gözümüzün önüne sokulan bir haritadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Obama ile ilişkilerde sorun vardı ancak Binyamin Netanyahu'yu Amerikan Kongresi'nde konuşturmamaya çalıştı. Bir de Trump tavrı var. Golan Tepeleri, Kudüs senin olsun. Bizim Obama ile aramız kötüydü Trump ile iyi. Burada bir kompartmantalizasyon mu var?" sorusu üzerine Kurtulmuş, bunun kategorize edilmesini doğru bulmadığı belirtti.

Kurtulmuş, azalmış olsa da azil sürecinin Trump için önemli olduğunu söyleyerek, "Amerika'nın içerisinde çok etkili olan Yahudi lobisinin desteğini almak için böyle ileri adım attığını görüyorum. Böyle adım atarken de demin konuştuğumuz meseleyi onlar da görüyorlar. İslam dünyası bu kadar bölünmüş, parçalanmış, siyasi irade zaafı içerisinde düşmüşken... Buna, böyle bir projeye Türkiye dışında yüksek sesle avazı çıktığı kadar bağıran en üst düzeyden karşı çıkan ülke de... Evet ülkeler karşı çıkıyor takdir ediyoruz ama Cumhurbaşkanımız şu haritayı Birleşmiş Milletler'de gösterdi." diye konuştu.

"Türkiye kendi eksenini tahkim ediyor"

Türkiye'nin ülkeler arasındaki ilişkilerinin hatırlatılması ve bölgede "Bu biraz yalnız değil mi?" sorusuna Kurtulmuş, günün şartlarında böyle olunması gerektiği cevabını verdi.

Önceden iki kutuplu dünyanın olduğunu, Türkiye'nin de dış politikasını buna göre şekillendirdiğini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi öyle bir dünya ortaya çıktı ki... Mesela Çin'den bahsediyoruz bir Asyalı ülke, her ne kadar bu koronavirüs biraz gelişmesini durduracak tezleri varsa da gelişmekte, uyanmakta olan bir dev. Çin artık bu yol ve kuşak projesi çerçevesinde sadece Asyalı değil kısa bir süre içerisinde tabiri caizse Akdenizli ya da Avrupalı bir ülke olacak. Batı pazarlarına rahat çıkan bir ülke olacak. Zaten Afrika'da Asya'da var. Aynı şekilde Rusya sıcak denizlere inmiş şekilde. Avrupa kendi içerisinde bölünüp parçalanıyor Brexit ile birlikte yeni Avrupa karşımızda. NATO çerçevesinde Amerika, Avrupa ve özellikle Almanya'nın çıkarları ciddi şekilde çelişiyor. Böyle bir şeyde eski dünya yok."

Yaşanılan zaman içerisinde Türkiye'nin de eskisi gibi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, 'Şurada bekle kardeşim.' denildiğinde beklemek zorundaydı. 'S-400'leri almayacaksın.' bu açık bir tehditti. Bundan 20-30 sene önce böyle bir tehdit gelseydi, Türkiye durduğu yerde dururdu. Şimdi Türkiye kendi eksenini tahkim ediyor. Bütün taraflar biliyor ki Türkiye bu güçlü büyük yürüyüşünü devam ettirse birkaç sene içerisinde kendi milli sanayisiyle bu teknolojiye sahip olacak. İşte insansız hava araçlarının geldiği nokta ortada. Kendi tanklarımızı, helikopterimizi yürütebiliyoruz. Türkiye başka bir şey yapıyor. İçeride ekonomik, sanayi olarak güçlenmek, aynı zamanda da bu coğrafyada çadırın orta direğini Anadolu kıtasına dikerek, kendi eksenini tahkim etmek, düzenlemek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ülkelerle ittifakını sürdürebileceğini, müzakere edeceğini anlatan Kurtulmuş, "Rus uçağının düşürüldüğü zaman şunu söyledik; 'Bu uçak düştüğü anda milliyetini bilseydik böyle bir sonuç ortaya çıkmazdı.' Gerçek buydu. Sonra Cumhurbaşkanımız da aynı açıklamayı yaptı. Türkiye artık şu ülkenin, şu bölgenin çıkarına göre hareket edecek bir ülke değildir. Türkiye kendi ekseni tahkim ekme mecburiyetindedir. Bunun için de derlenip toparlanacağız, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edeceğiz." dedi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin varlığının sadece 780 bin kilometrekareden ibaret görülmemesi gerektiğini, millet varlığının çok daha büyük olduğunu belirtti.

(Sürecek)