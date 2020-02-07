Numan Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçimin gündemde olmadığını belirterek, " Türkiye'de erken seçimi falanca istiyor diye olmaz. Seçimin rasyonel şartları oluşursa zaten seçim olur. Erken seçim olacak hiçbir rasyonel şart yoktur. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda altı tane seçim yaptı. Türkiye seçimlerden daha yeni çıkmışken bir erken seçimden bahsetmek Türkiye'ye vakit kaybettirmektir, önüne engel koymaktır." dedi.

Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıda Rusya'nın rolünün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, süreçlerin hepsinde Türkiye'nin, vatandaşlarını ve dünyayı vaktinde zamanında bilgilendirdiğini söyledi.

Muhataplara da bilgilerin doğru ve zamanında iletildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Biz orada Ruslara rağmen bir şey yapma arzusunda değiliz. Bizim derdimiz Ruslarla da anlaşarak, kurulan 12 gözlem kulesinden 2 tanesini takip etmek, güvence altına almak. Cumhurbaşkanımızın tavrı çok nettir. Şehitlerimizden sonra Suriye'de yeni bir sürece giriyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, hem sahada hem masada güçlü olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz her şeyi açık bir şekilde konuşuyoruz. Ruslardan da gizli kapaklı bir şey olmuştur. Rejimin saldırısının belki bu şekilde olacağı detaylarıyla bilinmese bile Rusların da böyle bir şeyden haberdar olması, herhalde akla yakın olandır diye düşünüyorum. Ama sonuçta bu durumu Rusların da düzelteceği bir sürecin içinde olacağız. Ne biz ne de Ruslar, 'Astana süreci bitti' demiyor. Bu aramızda bir bağın olduğunun göstergesi. Artık vekalet savaşlarıyla Ruslar dahil kimsenin savaş kazanması mümkün değil. Rejimin de İdlib halkını öldürerek sonuç alması mümkün değil."

"Verdikleri sözde dursalar göçmen sorunu çözülmüş olur"

Kurtulmuş, "İdlib'den büyük bir göç dalgası gelmesi durumunda Türkiye ne yapacak?" sorusu üzerine, Türkiye'nin bu konuda tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar yaptığını anımsatarak, "Onun için dünyayı yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Zaten 4 milyon muazzam bir sayı. Bizim gayemiz güvenli bölge oluşturarak insanların buralara gitmesi. Amerika ve Rusya sadece bu verdikleri sözde dururlarsa zaten Suriye'deki göçmen sorunu çözülmüş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, "(ABD) Kongrenin gündemine Türkiye gelecek mi, orada yaptırımlar söz konusu olacak mı?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Biz, Amerika'nın tavrını, tarzını öyle romantik olmadan, gerçekçi bir şekilde görmemiz lazım. Türk-Amerikan ilişkileri, tarih boyunca hiçbir zaman böyle tek bir çizgide seyretmedi. İnişler var, çıkışlar var. 'Koptu' denilen noktalara geldi, hiç kopmadı. Bunu Amerika da koparamaz. Bu bölgede hala İslam coğrafyasında demokrasisi, yerleşmiş ekonomisi olan, bu bölgede bir istikrar unsuru olan Türkiye var. Bunu kaybetmeyi göze alamaz. Ama artık yeni bir Türkiye var, buna alışması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı, onlarla yaptığı ikili görüşmeler, ortaya koyduğu tavır ve tarz, çok net. Dolaysıyla biraz zorlanıyorlardı başta. 'Bu bizim bildiğimiz Türkiye değil, bu başka bir Türkiye.' diyorlardı. Şimdi ona yavaş yavaş alışacaklarını düşünüyorum. Bir de tabi bütün bu farklılıklar içerisinde Türkiye gerçekçi politikadan hiç kopmuyor. Onun için romantik değil lafını söyledim."

"Şu anda makro göstergeler son derece olumlu"

Bölgedeki ve dünyadaki tüm meselelerin demokrasi, müzakere ve uzlaşı ile çözüleceğine inandıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Amerika'nın gündemi var. Bazen buna en yüksek perdeden cevap veriyoruz. Mesela 'Ermeni soykırım' tasarısı temcit pilavı gibi ne zaman ilişkiler bozulduğunda kongreye gelir. Onun bir kıymetiharbiyesi olmadığını onlar da bilir. Ama sürekli bunu da gündeme getirip bunun üzerinden Türkiye'ye şey yapmak isterler. Şimdi Amerika ile aramızda iki tane de çok somut mesele var. Bunlardan birisi FETÖ'ye verilen destektir. Hala FETÖ'nün elebaşısı orada. İkincisi de PYD/ YPG'ye verilen destektir. Bu iki sorun, hayati mesele olarak duruyor. F-35, S400 buradaki tavrımız bellidir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçimle ilgili soru üzerine de şunları kaydetti:

"Erken seçim yok, Türkiye'de erken seçimi falanca istiyor diye olmaz. Seçimin rasyonel şartları oluşursa zaten seçim olur. Erken seçim olacak hiçbir rasyonel şart yoktur. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda altı tane seçim yaptı. 2023'te genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2024'te de belediye seçimleri yapılacaktır. Türkiye seçimlerden daha yeni çıkmışken bir erken seçimden bahsetmek, Türkiye'ye vakit kaybettirmektir, önüne engel koymaktır.

Ekonomik kriz yoktur, ekonomi çok büyük badirelerden geçti. Özellikle dış saldırılarla ekonomi üzerine büyük operasyonlar yapıldı. Şimdi çok şükür, ülke derlenme toparlanma sürecinde, bu yıl son üç çeyrekte bir pozitif büyüme yakalandı, 2020 daha iyi olacak. Zaten şu anda makro göstergeler son derece olumlu. 2020'yi Türkiye'nin yüzde 4-5 aralığında bir büyüme ile kapatacağını ümit ediyorum."

(Bitti)