Son Dakika Haberleri: Numan Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı Masa Başı Anlaşması Değildir"

Numan Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı Masa Başı Anlaşması Değildir"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP arasında yapılan 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir, 'sana şu kadar bana şu kadar anlaşması hiç değildir.

Numan Kurtulmuş:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP arasında yapılan 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir, 'sana şu kadar bana şu kadar anlaşması hiç değildir.' Cumhur İttifakı selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır" dedi.

Kurtulmuş, Denizli'nin ilçelerinin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' adaylarının açıklandığı törene katıldı. Aday isimlerinin açıklanması önce bir konuşma yapan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın seçimler ve Türkiye açısından önemine değindi. Cumhur İttifakı'nın pazarlıkla kurulmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu seçimde Cumhur İttifakı ile seçime giriyoruz 30 büyükşehir de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yapmış olduğu düzenlemeler sonucunda iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 30 büyükşehirden birisi de Denizli'dir. Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir, 'sana şu kadar bana şu kadar anlaşması hiç değildir.' Cumhur İttifakı siyasi partilerin yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşmada değildir. Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı milletimizin 'Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir, bir dayanışmadır. Cumhur İttifakı salaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifakdır. Ben Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde milletimize hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nın her iki parti içinde, milletimiz için de önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile bizim destekleyeceğimiz MHP'li arkadaşlarımızı ilan edeceğiz. Hep beraber yerel seçime gireceğiz. Dayanışma ve iş birliği içerisinde gireceğiz ve inşallah Denizli'de de çok büyük bir sonuç elde edeceğiz" dedi.

Açıklanan belediye başkan adayları

EGS Kongre ve Fuaye Alanında gerçekleştirilen törende Kurtulmuş'un açıkladığı ilçeler ve aday isimleri ise şöyle:

"Acıpayam- Hulisi Şevkan, Babadağ- Salim Demirezen, Baklan- Yusuf Gülsever, Bekilli- Mustafa Çoban, Beyağaç- Mustafa Akçay, Bozkurt-Hamdi Cin, Çameli- Cengiz Arslan, Çardak- Hüsnü Yılmaz, Çivril-Niyazi Vural, Güney- Halil Ayhan, Honaz- Turgut Devecioğlu, Kale- Mehmet Salih Sağnıç, Sarayköy- Ahmet Necati Özbaş, Serinhisar-Şeref Turhan, Tavas-Hüseyin İnamlık, Merkezefendi- Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale- Avni Örki." - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu! İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 20:00:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Numan Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı Masa Başı Anlaşması Değildir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]