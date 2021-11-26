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NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK - Son Dakika

NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK

26.11.2021 17:39

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Dövizdeki aşırı hareketlilik, belli bir seviyeye geldi, daha da aşağı seviyeye doğru gidecektir; bunu hep beraber göreceğiz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Dövizdeki aşırı hareketlilik, belli bir seviyeye geldi, daha da aşağı seviyeye doğru gidecektir; bunu hep beraber göreceğiz. Bu dalgalanma da ortadan kalkacak ve milletimiz inşallah önünü görebilecek noktaya gelecek" dedi.

Samsun'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, Başkan Mustafa Demir ile bir araya geldi. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kurtulmuş, partilerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'Bizim siyasette bir özelliğimiz vardır. Zaten AK Parti'nin de milletin gönlünde yer etmesinin nedeni budur. Biz hiçbir zaman siyaseti kapalı kapılar ardında, bir fanusun içinde ve halktan kopuk bir şekilde hiçbir zaman yapmadık. Bizim en temel özelliğimiz şartlar ne olursa olsun milletin içinde olmak, milletin taleplerini tespit etmek ve bunları siyasal karar mekanizmaları içerisinde yansıtabilmektir. Bugün onlarca farklı ilimizde önemli toplantılar yapılarak, bu anlamda halkımızın talep ve beklentilerini tespit ediyoruz, hizmeti milletimizin ayağına götürmek için seferberlik halinde çalışıyoruzö diye konuştu.

'ZOR SÜREÇLERİ ATLATACAĞIZ'

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini aktaran AK Parti'li Kurtulmuş, şunları söyledi:

'Bu zor süreçleri de inşallah hep birlikte ve aklıselimle atlatacağız. Türkiye'de özellikle son 1 hafta içinde yaşadığımız kurlardaki artış yüksekliğinin, vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomiyle ilgili tüm meseleleri her detayıyla biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili sadece güncel olarak değil uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim son dönemde Türkiye ekonomisinde bir makas değişikliğine gidildiğini hep birlikte izliyorsunuz. Türkiye, üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini uygulamaya koymuştur. Pandemi şartlarının ağır baskısına rağmen Türkiye'nin 2021 yılında inşallah yüzde 9-10 aralığında büyük bir büyümeyi ortaya koyacak olması bu tezin ne kadar doğru olduğunu ispat etmiş olacak. Dünyanın birçok yerinde tedarik zincirleri kırılırken, insanlar temel gıda maddelerine ulaşmada zorluk çekerken vakti zamanında alınan tedbirlerden dolayı Türkiye, bu süreci mümkün olan en düşük hasarla atlamak için mücadele ediyor. Bir ülkenin ekonomisin gücü sadece 1-2 rakama bakarak, dönemsel bazı gelişmelere bakarak değil o ülkenin üretim gücü ve kapasitesine bakılarak, değerlendirilir. Türkiye bugün milli savunma sanayinden makine ve teçhizata kadar birçok alanda uluslararası piyasalarda ürünlerini satabilecek güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. İnşallah daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.ö

'DÜZENLEMELERİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ'

'Son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gelişmelerin hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. Türkiye bunları atlatabilecek güce sahiptir" diyen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kararlılıkla bu süreci atlatacağız. Burada bazılarının olağandışı gelişmeleri fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Muhalefetin meşru mitinglerle görüşlerini dile getirmesini demokrasinin bir gereği olarak tabi ki inanırız. Sokakların, illegal bazı unsurların gösteri alanı haline getirilmesine muhalefet de müsaade etmemelidir. Türkiye bu süreci aşacak. Dövizdeki aşırı hareketlilik, belli bir seviyeye geldi. Daha da aşağı seviyeye doğru gidecektir, bunu hep beraber göreceğiz. Bu dalgalanma da ortadan kalkacak ve milletimiz inşallah önünü görebilecek noktaya gelecek. Tabi ki bu süreçte vatandaşımızın alım gücünde olumsuz anlamda değişmeler oldu. Önümüzdeki aydan itibaren devreye girecek olan asgari ücretin tespiti konusunda, dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için onların alım gücünü yukarı çıkaracak düzenlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Ayrıca pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza destek verilecek. Sonuç olarak bu zor zamanları atlatacağız. Şundan emin olun, önümüz aydınlıktır. Tüm dünyanın yalpaladığı, tüm dünyada fiyatların olabildiğince yükseldiği bu dönemde Türkiye sağlam bir şekilde ortada durmuştur. Elbette biz de olumsuz şeylerin etkisi altındayız. Hep beraber, birlik içerisinde bu süreçleri aşacağız. 2023 seçimlerinin ardından yolumuza daha da rahatlamış bir şekilde devam edeceğiz.ö

NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK
NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: NUMAN KURTULMUŞ: DÖVİZDEKİ DALGALANMA ORTADAN KALKACAK - Son Dakika
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