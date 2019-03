Numan Kurtulmuş: "Dün Buradaydık, Kıyamete Kadar da Bu Topraklarda Var Olmaya Devam Edeceğiz"

Numan Kurtulmuş: "Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz"İSTANBUL - Talimhane'de gerçekleşen programda konuşan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'da yapılan saldırıya tepki göstererek "Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda...

Numan Kurtulmuş: "Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz"



İSTANBUL - Talimhane'de gerçekleşen programda konuşan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'da yapılan saldırıya tepki göstererek "Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Talimhane The Parma Hotel'de düzenlenen kahvaltı programında Beyoğlu'ndaki esnaf ve kanaat önderleriyle buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sadece bir tek kişinin olmadığı anlaşılıyor"

Yeni Zelanda'da bir camiye yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "Epeyce bir süredir özellikle Batı dünyasında İslam karşıtlığı, Müslüman düşmanlığı hatta bunun somut edilmiş hali olarak Türk düşmanlığı aldı başını gidiyor. Batı ülkelerinin birçoğunda aşırı sağcı siyaset, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, Türkiye düşmanı siyaset tarzı pirim yapıyor. Siyasetçiler tarafından korunuyor, kollanıyor. Ne yazık ki bu endişelerimizi teyit eden çok vahim bir saldırıyla karşı karşıyayız. Dünyanın siyasi tartışmalarından çok uzak bir köşesinde, Yeni Zelanda'da bu olayın meydana gelmesi fevkalade düşündürücüdür, fevkalade vahimdir. Sadece bir tek kişinin olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca bazı arabaların altında el yapımı bombaların bulunması bunun planlı bir saldırı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz"

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin geride bıraktığı manifesto ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "70 sayfalık bir manifesto. Bu manifestonun her satırı ilginç. Orada bizimle ilgili de şeyler söylüyor. 'Türkler, boğazın doğu yakasında barış içerisinde yaşamaya devam edebilirler. Ama boğazın batı yakasında yaşamak isterlerse bunun bedelini ödemeye hazır olmalılar. Biz bir gün gelecek tarihi yarımadada yer alan Süleymaniye'yi yıkacak, Ayasofya'nın minarelerini indirerek Ayasofya'yı kilise haline geri döndüreceğiz diyor. Türkleri de Avrupa kıtasından söküp atacağız' diyor. Be cani adam, be arkasındaki hangi hain odak varsa var, hepinize birden söylüyoruz, biz bu topraklarda Müslüman Türk olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz. Boğazın batısında da olacağız, doğusunda olacağız, Asya'da da olacağız, Avrupa'da da olacağız. Dünyanın başkenti olan İstanbul Müslüman Türk milletinin fetih armağanıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi 1453'ten bu yana bir Müslüman Türk beldesi olduğu gibi kıyamete kadar da öyle kalmaya devam edecek, dünyanın en örnek kenti olacaktır. Ne yazık ki bu manifesto, İslamafobi ve Türk düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Buradaki ifadelerin hepsini, sadece bu teröristin ya da arkasındaki bir takım çevrelerin değil, İslam düşmanlığını, yabancı karşıtlığını, Türk düşmanlığını körüklemeye çalışan bütün siyasi odakların yüzüne çarpıyoruz. Buna gücünüz yetmez. Buradayız. Şimdi buradayız. Dün buradaydık, kıyamete kadar da bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların bedelini ödedik. Gerekirse hayatımızın sonuna kadar bu bedeli ödemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Bunun hesabını uluslararası kamuoyunun sormasını diliyoruz"

Yeni Zelanda gibi bir ülkede böyle bir saldırının gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını ve arkasında başkalarının olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Bu saldırı sıradan bir saldırı değil. Dünyanın en uzak noktasında, en rahat, en barışçıl ülkelerinden birisi olduğu varsayılan bir ülkede böylesine önemli bir terör saldırısı oluyorsa bunun arkasındaki İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının köklerinin iyi görmek ve bunları tedavi etmek, ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak her vesileyle olduğu gibi bir kez daha bu hain terörist saldırının arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Bu sıradan bir adamın yaptığı saldırı değil. Mutlaka bunun arkasında bir takım karanlık odakların, lojistik ve istihbarat desteği sağlayan birimlerin olduğu açıktır. Bunların hepsini lanetliyoruz. Yaptıkları insanlık suçudur. Yaptıkları bütün uluslararası hukuka, normlara aykırı vahim bir cinayettir. Hain bir katliamdır. Bunun hesabını uluslararası kamuoyunun sormasını diliyoruz. Orada şehit olan bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Beka meselesini biz uydurmuyoruz"

Yaklaşan yerel seçimlere dair yorum yapan Numan Kurtulmuş, gündemde olan beka meselesine de değindi. Beka konusunun neden gündeme geldiğini açıklayan Kurtulmuş, "Bazıları diyor ki efendim bu seçim niye bir beka meselesi olsun, belediye başkanını seçiyoruz. Doğru, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçiyoruz ama Türkiye'nin beka meselesi dediğimiz şey bizim uydurduğumuz, laf olsun diye, bize seçimde avantaj sağlasın diye gündeme getirdiğimiz bir mesele değildir. Beka meselesini biz uydurmuyoruz. Beka meselesi son 6 yılda yaşadığımız her birisi vahim olan hadiselerle Türkiye'nin gündemine girmiş olan bir meseledir. Bu terör örgütleri ve terör saldırılarının yanında eğer bunların her birisinde şu ya da bu partiden bazı siyasi aktörlerin bu olayların yer alması olmasaydı yemin ediyorum ki biz de beka meselesi deyip ağzımızı açmazdık" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir