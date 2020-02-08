Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü Programı'nda konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyanın daha fazla parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyada insanların etnik kimlikler üzerinde ayrışmalarını ya da mezhep ve meşrep bakımından ayrışmalarını önleyeceğiz. Bunun için Türkiye'nin güçlü olması, bu fırtınalı coğrafyada dimdik ayakta durabilmesi lazım. Bunun yolu, Türkiye'nin her alanda güçlü olmasından geçiyor." dedi.

Kurtulmuş, Kayseri İli Yardım Derneği (KAYDER) İstanbul Şubesince Darülaceze Başkanlığında düzenlenen Dünya Kayserililer Günü Programı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin çok zor sınamalarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde dayanışma, iyilik, merhamet gibi temel hasletlerin yanında bütün farklılıklara rağmen birliği ve dirliği koruyabilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın bütün güçlerinin, içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada güç gösterisine girdiğini aktaran Kurtulmuş, tarihin tekerrür ettiğini, dünyanın bütün ordularının Ortadoğu coğrafyasında cirit attığını belirtti.

Bir taraftan da terör örgütlerinin bu vekalet savaşının aracı olarak ortaya konduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bir asır önce Osmanlı Devleti'ni yıkan emperyalistlerin aynı gayelerle hareket ettiklerinin altını çizdi.

"Bu planı asla kabul etmeyeceğiz"

Numan Kurtulmuş, 1947'de Filistin'de ilk paylaşım planı yapıldığında bölgede çok az Yahudi yerleşimcinin olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bir taraftan İslam dünyasının o zaman başında olan bazı yöneticilerin ihanetleri, bazılarının gafleti ve emperyalistler tarafından beslenen, büyütülen o günkü terör örgütlerinin marifetleriyle bugünkü İsrail'in temelleri atıldı. Zaman içerisinde sürekli ilhakla gelinen bugünkü nokta ortadadır. 1917'de tamamının Müslüman Filistinlilere ait olduğu Filistin topraklarının, bugün bu ilhak ve işgal planıyla sadece yüzde 12'si Filistinlilere bırakılmaktadır. O da bağımsız bir devlet değil. Yerleri işgal edilenlerin hiçbirisi, kendi haklarıyla ilgili uluslararası alanda üçünü ülkelerde mahkeme açamayacak. Yani hem işgal edecek hem işgale karşı hakkını arayana hakkını arama fırsatı vermeyecek."

İsrail'in bu hain işgal planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok net çıkışıyla reddettiklerini anlatan Kurtulmuş, "Bu planı asla kabul etmeyeceğiz. Kim koltuğunda kalmak için, hangi İslam ülkesinin lideri kabul ederse etsin, kim üç beş kuruş para almak için bu planın yanında durursa dursun, 1 milyar 700 milyon Müslüman dünyasında büyük kitlelerin tamamı, bu planın karşısında çıkacaktır ve bu oyun bozulacaktır." dedi.

Dün terör örgütlerinin saldırılarla işgalle birtakım etnik çatışmalarla bu coğrafyayı paramparça ettikleri gibi bu planın ikinci perdesini de bugün oynamak istediklerine işaret eden Kurtulmuş, terör örgütü PKK, PYD ve DEAŞ'ın bu sebeple bölgede olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin bu fırtınalı coğrafyada dimdik ayakta durabilmesi lazım"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türk milletinin bu oyunu bozacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyanın daha fazla parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyada insanların etnik kimlikler üzerinde ayrışmalarını ya da mezhep ve meşrep bakımından ayrışmalarını önleyeceğiz. Bunun için Türkiye'nin güçlü olması, bu fırtınalı coğrafyada dimdik ayakta durabilmesi lazım. Bunun yolu, Türkiye'nin her alanda güçlü olmasından geçiyor. Çok güçlü bir savunma sanayisine, teknolojiye ve ekonomiye sahip olacağımız gibi en büyük gücümüzün de toplumsal birlik ve beraberlik olduğunu asla unutmayacağız. Yüreklerimiz toplu vurdukça Türkiye'nin üzerinde kimsenin fitne senaryosu asla sökmeyecektir. Hem vatandaşlarımız arasında birliği, dirliği, kardeşliği bütün farkılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek yaşayacağız ve yaşatacağız. Sonraki nesillerimize, evlatlarımıza, torunlarımıza bunu anlatacağız. Allah birliğimizi, dirliğimi artırsın. Devlet millet kaynaşmasını tam manasıyla Allah bize nasip etsin. Bunu yapabildiğimiz takdirde hiç korkumuz yoktur."

Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze sakinlerinin yaptığı kilimi, KAYDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya da Türk bayrağı şeklinde dokunan halıyı takdim etti.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve eski milletvekilleri ile İstanbul'da yaşayan Kayserililer katıldı.