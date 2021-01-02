Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki göstererek, "Büyük bir saçmalıktır. Milletin değerleri ile savaşmaktır. Kusura bakmasınlar Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş

KURTULMUŞ, ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Numan Kurtulmuş, erken seçimle ilgili yaşanan tartışmalara da değindi. Sunucunun, "Cumhur İttifakı'nın erken seçim takvimi var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, erken seçimin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin seçimi 2023 yılında yapacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili, erken seçim tartışmalarının zaman kaybı olduğunu da sözlerine ekledi.

"SİYASETEN BİR ALAN OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"

Kurtulmuş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçim iddialarını gündeme getirmelerinin nedeni, siyaseten bir alan oluşturmak istemeleridir. Bu tartışmalar üzerinden hükümet karşıtı bloğu sıklaştırmak istiyorlar. Erken seçimi öne alarak kendilerince yeni bir sistem teklifini gündeme getirebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de her zaman erken seçim tartışmaları muhalefet tarafından gündeme getirilir. Erken seçim konusunda yol alınabilmesi işçin rasyonel şartların ortada olması lazım. Yani iktidar partisi ve partilerinin parlamentodaki çoğunluklarının tehlikede olması lazım gibi. Bugün bu rasyonel şartların hiçbiri söz konusu değildir"