Üye Girişi
Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu

06.11.2021 00:02

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vesayet, hangi partiye karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vesayet, hangi partiye karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Darbe, kime karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Biz bu memlekette, beşeri anlamda milletin sözünden başka hiçbir gücü bir söz sahibi olarak görmeyiz." dedi.

Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanları ile Bağcılar'daki bir otelde bir araya geldi.

İstanbul'un dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 15 milyonu aşkın nüfustan yaklaşık 2,5 milyon kişinin kendisini İstanbullu olarak addettiğini söyledi.

Kurtulmuş, aslında İstanbul'un, Anadolu'nun bir özeti olduğunu, Türkiye'de ne varsa İstanbul'da da bulunduğunu dile getirerek, "Napolyon'a atfederler, 'Dünya tek bir devlet olsaydı, başkenti kuşkusuz İstanbul olurdu.' Böyle bir şehrin içerisinde farklı yerlerden, farklı kültürlere aidiyeti olan, farklı etnik kökenlerden, farklı coğrafi bölgelerden gelen çok geniş bir kültürel birikimin de özetini taşıyan yaklaşık 15 milyonun üzerinde bir vatandaşımız var." diye konuştu.

Bu çerçevede herkesin bütün farklılıkları saklı kalmak kaydıyla ortak iki hedefinden bahseden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi, bu kadar büyük bir birikimi olan millete, sıradan bir şekilde gününü gün etmek yakışmaz. Bu milletin temel özelliği, temel hedefi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır. Ekonomisinde, siyasetinde, kültüründe, eğitiminde, sanatında her alanda, düşüncesinde, Türkiye'nin yeniden güçlü bir ülke olmasıdır. Nasıl geçmişte dünyaya yön veren neredeyse bütün siyasi ve kültürel akımlara merkezlik etmiş olan bir ülke, bu ülkenin yeniden bu şekilde güçlenmesi lazım."

Kurtulmuş, dünyanın mazlum ve mağdur milletlerine karşı sorumlulukları olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğu tarihten gelen birikimin bir parçası olarak bugün de taşımak zorunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyada insanlık tarihi boyunca en çok bilginin üretildiği, mesela şu anda konuşuyoruz. Eğer bir şekilde yayın yapsak iki dakika sonra dünyanın 10 bin, 15 bin kilometre ötesindeki en ücra köşeye kadar bu toplantıyı iletebiliyor muyuz, iletebiliyoruz. Kim ne yazdıysa, kim ne söylediyse anında bunları 'database' vasıtasıyla akademik metinler haline çevirebiliyoruz. Bilginin bu kadar çok üretildiği, insanların eşyaya bu kadar çok sahip olduğu, aklına gelebilecek her türlü ürünü ürettiği dünyanın belki de en gelişmiş dönemlerinden birisindeyiz. Kuşkusuz böyle ama maalesef böyle olmakla birlikte insanların en çok huzursuz olduğu, mutsuz olduğu, haksızlığın ortada olduğu, en çok adaletsizliğin ortada olduğu, en çok harplerin, darpların ortada olduğu, dünyanın maalesef her alanda büyük bir adaletsizlik içerisinde kıvrandığı bir dönemi yaşıyoruz."

Dünya nüfusunun sadece yüzde 0,7'sinin, dünyadaki toplam zenginliğin yüzde 70'ine sahip olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, dünyanın yüzde 70'inin ise bu zenginliklerin sadece yüzde 3'üne sahip olduğuna değindi.

Hiçbir dönemde insanlığın böylesine büyük bir dengesizliği yaşamadığını aktaran Kurtulmuş, "Bu kadar savaşlar, terör örgütleri, iç mücadeleler, işgaller vesaire hepsi... Dünyanın mesela çocuk savaşçılardan göçmen sorununa kadar birçok temel sorunun ana nedenlerinden birisi olmuştur. Dolayısıyla bunları değiştirecek yeni bir görüşe, temelinde hakkaniyet, insanlık, insaf ve vicdan olan yeni bir medeniyet bakışına ihtiyacımız var. İşte bu da Türkiye'nin insanları olarak, aziz milletimizin birer ferdi olarak bize düşüyor. Yeni, adil ve hakkaniyetli bir dünyanın kurulabilmesi için mücadele etmek de bizim ikinci büyük hedefimizdir. Bu da insanlığa karşı sorumluluğumuzdur, evrensel ölçekte sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Devletin fanusun içinde değil, vatandaşın içinde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu anlamda devlet millet kaynaşması fevkalade önemli bir kazanımımızdır. Bu dönemdeki üçüncü büyük kazanımımız ise vesayetlerin çöp tenekesine atılması, vesayetler döneminin son bulmasıdır." dedi.

???????"Başbakanını asan, başbakanlarını hükümetlerden eden, seçilmiş milli iradeyi yok etmeye çalışan o darbe dönemlerinin, o hain pusuların Türkiye'ye ne kadar büyük bir maliyeti olduğunu hepimiz biliyoruz." diyen Kurtulmuş, 27 Nisan e-muhtırasıyla Türkiye'nin yine bir vesayet dönemine sokulmak istendiğini fakat Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyledi.

Hükümetin, bildiriye karşı açıklama yapacağını söyledikten sonra dönemin Genelkurmay Başkanı'nın hemen telefonlara döndüğünü ve yanlış anlaşıldığını söylediğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Açıklama yapıldı ve 27 Nisan öyle susturuldu. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bu millet canları pahasına vesayetçi bir döneme geçmenin yolunu açmadı. Vesayetçilere izin vermedi. Bu üçüncüsünü de bu dönemin en önemli kazançlarından birisi olarak görüyorum. Bunları partiler üstü olarak söylüyorum. Vesayet, hangi partiye karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Darbe, kime karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Biz bu memlekette, beşeri anlamda milletin sözünden başka hiçbir gücü bir söz sahibi olarak görmeyiz. Herkesin bir tane oyu var. Sonuçta milletin mahşeri vicdanı var. Millet sandığa gider, oyunu kullanır. Kimi iş başına getirecekse onu iktidara getirir ve ondan sonra da iktidara getirdiklerini dışarıdan denetlemeye devam eder. Dolayısıyla kardeşlerim bu 3 önemli hususu siyasi tartışmaların dışına çıkarmak mecburiyetindeyiz. AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın da en büyük başarılarından birisi bu alandır."

Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu
Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu
Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu
Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu

Numan Kurtulmuş, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret 00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti 00:09 Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü 23:50 Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü
Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi 23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı 21:55 Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
01:00 Meclis Başkanı'ndan "özür dile" çağrısı! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a, şehit yakınına ettiği küfür sonrası yeni bir tepki daha geldi
00:58 İYİ Parti'den beklenen istifa! Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında açıklayacağı düşünülüyor
00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
00:11 Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti
00:04 Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılış töreninde çocuklarla birlikte şarkı söyledi
23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim
23:49 Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü
23:10 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi
22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
İYİ Parti'den beklenen istifa! Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında açıklayacağı düşünülüyor İYİ Parti'den beklenen istifa! Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında açıklayacağı düşünülüyor         
00:58
Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti         
00:11
İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim         
23:53
Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım         
23:11
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var         
21:53
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak         
14:16
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 01:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement