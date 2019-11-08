Numan Kurtulmuş Kars'ta

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına ve AK Parti Kars İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kars'a geldi.



Eşi Sevgi Kurtulmuş ile Kafkas Üniversitesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve eşi Ayşegül Kapu ile protokol üyeleri karşıladı.



Kurtulmuş'a 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın eşlik etti. - KARS