Son Dakika Haberleri: Numan Kurtulmuş Kars'ta
Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş Kars'ta

Numan Kurtulmuş Kars'ta

7 saat önce

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına ve AK Parti Kars İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kars'a geldi.

Numan Kurtulmuş Kars'ta, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına ve AK Parti Kars İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kars'a geldi.


Eşi Sevgi Kurtulmuş ile Kafkas Üniversitesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve eşi Ayşegül Kapu ile protokol üyeleri karşıladı.


Kurtulmuş'a 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın eşlik etti. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kars, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde borç krizi! SGK, AK Parti döneminden kalan borçlar için icra takibi başlattı AK Parti'li vekilden tepki çeken yumurtalı asgari ücret hesabı El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:52:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Numan Kurtulmuş Kars'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]