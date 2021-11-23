Üye Girişi
Numan Kurtulmuş: "Mısır halkıyla en ufak bir sorunumuz yok" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "Mısır halkıyla en ufak bir sorunumuz yok"

23.11.2021 13:04
Numan Kurtulmuş: "Mısır halkıyla en ufak bir sorunumuz yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Mısır halkıyla en ufak bir sorununun olmadığını; yolu askeri darbelerle kesilen bir ülke olarak askeri darbeye karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Mısır halkıyla en ufak bir sorununun olmadığını; yolu askeri darbelerle kesilen bir ülke olarak askeri darbeye karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında bir programa konuk olan Kurtulmuş, Mısır hükümetini "Mısır'da demokrasinin tesisi için kararlı duruş" sergilemeye çağırdı.

"Türkiye, Mısır halkına sadece 'sorunlarınızı içerde diyalogla demokrasiyle anlaşarak, uzlaşarak çözün' mesajını vermeyi bir kardeşlik vazifesi olarak telakki eder. Askeri darbelerin hiçbirisinin milletlere faydalı olmadığını bilen bir birikimle bunları söylüyoruz." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben temel kuralı söylüyorum. Bizim hedefimiz daha fazla diyalog, daha fazla kardeşlik, daha fazla iş birliği. Bizim zaten başından beri Mısır halkıyla en ufak bir problemimiz, en ufak bir sorunumuz yoktur. Mısır'da bizim başından beri karşı çıktığımız şey bir askeri darbeyle Mısır'da daha emekleme faslında olan demokrasinin bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Çok sayıda darbeyle yolu kesilmiş bir millet olarak söylüyoruz."

Mısır yönetimine de çağrı yapan Kurtulmuş, "Arzu ederiz ki Mısır'daki bu mevcut hükümet bütün bu yanlışları bir tarafa bırakarak hızlı bir şekilde Mısır'da demokrasiyi tesis etmek için kararlı yola girer." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkileri geliştirmek amacıyla görüşmelere devam ettiğini, eylül ayında Ankara'da ikinci tur görüşmelerin yapıldığını aktardı.

"2021 yılı içerisinde de yüzde 9 ila 10 civarında bir büyümeyi kaydedeceğiz"

Türkiye ekonomisine de değinen Kurtulmuş, "Evet özellikle bu pandemi şartları dolayısıyla bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldığımıza şüphe yoktur. Ama kıyasladığımız zaman Türkiye mesela bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme sağlamış olan bir ülke. ve İngiltere'nin arkasından dünyada ikinci. Bu 2021 yılı içerisinde de yüzde 9 ila 10 civarında bir büyümeyi kaydedeceğiz." diye konuştu.

Tüm dünyada tedarik zincirlerinde kırılmalar olduğunu, gıda alanında çok ciddi eksikliklerin bulunduğunu, özellikle enerji fiyatlarının, iki kat, üç kat arttığını belirten Kurtulmuş, "Bunların tabi ki Türkiye ekonomisi üzerine de birtakım olumsuz etkileri oluyor. Ama sonuçta Türkiye üretmeye devam ediyor. İstihdamı oluşturmaya devam ediyor ve ihracata devam ediyor. Bütün bunların Türkiye ekonomisinin yapısal olarak ayakta kalmasını sağlayan faktörler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden kaynaklanmayan bazı nedenler dolayısıyla hayat pahalılığının ortaya çıktığını aktaran Kurtulmuş, "Vatandaş da bize bunları söylüyor. Ama arkasından da şunu ilave ediyor. Bunları uyarıyoruz ama bunları düzeltecek olan yine tek parti sizsiniz. Siz yaparsınız, Tayyip Erdoğan'ın hükümeti yapabilir. Böyle bir özgüven içerisinde vatandaş bize ikazlarını yapıyor. Hem beklentilerinin bizden taraf olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Pandemi sürecinde, küçük esnaf ve sanatkara 780 milyar liralık destek

Özellikle dar gelirli ve toplumun alt kesimlerinde olan vatandaşların alım gücünü yukarıya çıkarmaları ve bunun için ilave destekleri ortaya koymaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Örnek olarak söylüyorum. 2022 yılının hemen başında ilan edilecek olan asgari ücretin, bu anlamda hakkaniyet ölçülerinde yukarıya doğru çekilmesi ve diğer toplumsal kesimlere de çok ciddi desteklerin sağlanması gerekir. "diye konuştu.

Pandemi sürecinde, özellikle küçük esnaf ve sanatkara 780 milyar liranın üzerinde bir destek sağlandığını ve böylece onların da dükkanlarını kapatmamalarını, tezgahlarını dağıtmamalarını temin etmeye gayret ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, hayat pahalılığının farkında olduklarını ve bunu giderecek tedbirleri alabilecek kararlılık içerisinde bulunduklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Bu tedbirleri alacağız ama esas olan şeyin Türkiye'nin gerçekten üretim gücünü kaybetmemesi, ekonomik yapısının kalıcı olarak dağılmayacağı bir tedbirler yumağının ortaya konulmasıydı. Bunları da gerçekleştirerek bugüne kadar geldik." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de şu an bütün anketler bakımından birinci parti açık ara Ak Parti'dir"

Türkiye'deki tüm siyasi partilerin anketler yaptırdığını ve bu anketlerin hemen tamamında Ak Parti'nin birinci parti olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Birtakım eleştirilerin olduğunu biliyoruz. Halkımızın bazı taleplerinin farkındayız. Ama bu Türkiye'de sahadaki siyasi gerçekliği değiştirmiyor. Türkiye'de şu an bütün anketler bakımından birinci parti açık ara Ak Parti'dir."

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: 'Mısır halkıyla en ufak bir sorunumuz yok' - Son Dakika


Son Dakika

Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi 13:45 Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde 13:39 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti 11:34 Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti
Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!

Son Dakika Haberleri
13:45 Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ: İki kilo yerine iki tane domates alın
13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi         
13:45
Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez! Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!         
13:43
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma         
13:36
46 kişi yanarak can verdi! Bulgaristan'da kaza yapan otobüsteki yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı 46 kişi yanarak can verdi! Bulgaristan'da kaza yapan otobüsteki yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı         
12:38
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 13:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: "Mısır halkıyla en ufak bir sorunumuz yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement