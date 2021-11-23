Numan Kurtulmuş: "Mısır halkıyla en ufak bir sorunumuz yok" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Mısır halkıyla en ufak bir sorununun olmadığını; yolu askeri darbelerle kesilen bir ülke olarak askeri darbeye karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında bir programa konuk olan Kurtulmuş, Mısır hükümetini "Mısır'da demokrasinin tesisi için kararlı duruş" sergilemeye çağırdı.

"Türkiye, Mısır halkına sadece 'sorunlarınızı içerde diyalogla demokrasiyle anlaşarak, uzlaşarak çözün' mesajını vermeyi bir kardeşlik vazifesi olarak telakki eder. Askeri darbelerin hiçbirisinin milletlere faydalı olmadığını bilen bir birikimle bunları söylüyoruz." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben temel kuralı söylüyorum. Bizim hedefimiz daha fazla diyalog, daha fazla kardeşlik, daha fazla iş birliği. Bizim zaten başından beri Mısır halkıyla en ufak bir problemimiz, en ufak bir sorunumuz yoktur. Mısır'da bizim başından beri karşı çıktığımız şey bir askeri darbeyle Mısır'da daha emekleme faslında olan demokrasinin bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Çok sayıda darbeyle yolu kesilmiş bir millet olarak söylüyoruz."

Mısır yönetimine de çağrı yapan Kurtulmuş, "Arzu ederiz ki Mısır'daki bu mevcut hükümet bütün bu yanlışları bir tarafa bırakarak hızlı bir şekilde Mısır'da demokrasiyi tesis etmek için kararlı yola girer." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkileri geliştirmek amacıyla görüşmelere devam ettiğini, eylül ayında Ankara'da ikinci tur görüşmelerin yapıldığını aktardı.

"2021 yılı içerisinde de yüzde 9 ila 10 civarında bir büyümeyi kaydedeceğiz"

Türkiye ekonomisine de değinen Kurtulmuş, "Evet özellikle bu pandemi şartları dolayısıyla bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldığımıza şüphe yoktur. Ama kıyasladığımız zaman Türkiye mesela bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme sağlamış olan bir ülke. ve İngiltere'nin arkasından dünyada ikinci. Bu 2021 yılı içerisinde de yüzde 9 ila 10 civarında bir büyümeyi kaydedeceğiz." diye konuştu.

Tüm dünyada tedarik zincirlerinde kırılmalar olduğunu, gıda alanında çok ciddi eksikliklerin bulunduğunu, özellikle enerji fiyatlarının, iki kat, üç kat arttığını belirten Kurtulmuş, "Bunların tabi ki Türkiye ekonomisi üzerine de birtakım olumsuz etkileri oluyor. Ama sonuçta Türkiye üretmeye devam ediyor. İstihdamı oluşturmaya devam ediyor ve ihracata devam ediyor. Bütün bunların Türkiye ekonomisinin yapısal olarak ayakta kalmasını sağlayan faktörler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden kaynaklanmayan bazı nedenler dolayısıyla hayat pahalılığının ortaya çıktığını aktaran Kurtulmuş, "Vatandaş da bize bunları söylüyor. Ama arkasından da şunu ilave ediyor. Bunları uyarıyoruz ama bunları düzeltecek olan yine tek parti sizsiniz. Siz yaparsınız, Tayyip Erdoğan'ın hükümeti yapabilir. Böyle bir özgüven içerisinde vatandaş bize ikazlarını yapıyor. Hem beklentilerinin bizden taraf olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Pandemi sürecinde, küçük esnaf ve sanatkara 780 milyar liralık destek

Özellikle dar gelirli ve toplumun alt kesimlerinde olan vatandaşların alım gücünü yukarıya çıkarmaları ve bunun için ilave destekleri ortaya koymaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Örnek olarak söylüyorum. 2022 yılının hemen başında ilan edilecek olan asgari ücretin, bu anlamda hakkaniyet ölçülerinde yukarıya doğru çekilmesi ve diğer toplumsal kesimlere de çok ciddi desteklerin sağlanması gerekir. "diye konuştu.

Pandemi sürecinde, özellikle küçük esnaf ve sanatkara 780 milyar liranın üzerinde bir destek sağlandığını ve böylece onların da dükkanlarını kapatmamalarını, tezgahlarını dağıtmamalarını temin etmeye gayret ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, hayat pahalılığının farkında olduklarını ve bunu giderecek tedbirleri alabilecek kararlılık içerisinde bulunduklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Bu tedbirleri alacağız ama esas olan şeyin Türkiye'nin gerçekten üretim gücünü kaybetmemesi, ekonomik yapısının kalıcı olarak dağılmayacağı bir tedbirler yumağının ortaya konulmasıydı. Bunları da gerçekleştirerek bugüne kadar geldik." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de şu an bütün anketler bakımından birinci parti açık ara Ak Parti'dir"

Türkiye'deki tüm siyasi partilerin anketler yaptırdığını ve bu anketlerin hemen tamamında Ak Parti'nin birinci parti olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Birtakım eleştirilerin olduğunu biliyoruz. Halkımızın bazı taleplerinin farkındayız. Ama bu Türkiye'de sahadaki siyasi gerçekliği değiştirmiyor. Türkiye'de şu an bütün anketler bakımından birinci parti açık ara Ak Parti'dir."