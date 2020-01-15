Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: '(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal... - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal...

6 saat önce

Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir.

Numan Kurtulmuş:

Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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