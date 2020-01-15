Son Dakika › Güncel › Numan Kurtulmuş: '(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal... - Son Dakika
Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal...
6 saat önce
Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:38 Kaynak: AA
Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."
Son Dakika Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz