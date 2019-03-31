Son Dakika Haberleri: Numan Kurtulmuş Oyunu Fatih'te Kullandı

Numan Kurtulmuş Oyunu Fatih'te Kullandı

11 dakika önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti.

Numan Kurtulmuş Oyunu Fatih'te Kullandı, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı 

Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti. Kurtulmuş eşi ile birlikte oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye bir seçime daha giriyor. Söz de, karar da milletindir diyerek çıkacak sonucu bütün herkes kabul edecektir. Türkiye'de her seçimde demokrasi biraz daha ileri gidiyor. Oy verme işlemi sırasında  şenlik havası içerisinde, huzur içerisinde başarılı bir seçim yapılacak. Bugün sandıklardan siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır." dedi. 

Görüntü Dökümü:

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-Kurtulmuş'un sınıfa girmesi

-Kurtulmuş'un oy kullanması

-Açıklamaları

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

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