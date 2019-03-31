Numan Kurtulmuş Oyunu Fatih'te Kullandı

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı



Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti. Kurtulmuş eşi ile birlikte oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye bir seçime daha giriyor. Söz de, karar da milletindir diyerek çıkacak sonucu bütün herkes kabul edecektir. Türkiye'de her seçimde demokrasi biraz daha ileri gidiyor. Oy verme işlemi sırasında şenlik havası içerisinde, huzur içerisinde başarılı bir seçim yapılacak. Bugün sandıklardan siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır." dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Kurtulmuş'un sınıfa girmesi



-Kurtulmuş'un oy kullanması



-Açıklamaları



-Genel ve Detaylar

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