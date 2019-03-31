Numan Kurtulmuş Oyunu Fatih'te Kullandı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı.



Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti. Kurtulmuş eşi ile birlikte oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye bir seçime daha giriyor. Söz de, karar da milletindir diyerek çıkacak sonucu bütün herkes kabul edecektir. Türkiye'de her seçimde demokrasi biraz daha ileri gidiyor. Oy verme işlemi sırasında şenlik havası içerisinde, huzur içerisinde başarılı bir seçim yapılacak. Bugün sandıklardan siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır." dedi.





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