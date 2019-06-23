Numan Kurtulmuş oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'nda oyunu kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı okula gelerek, "1249" numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy verme işleminin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kurtulmuş, 23 Haziran'ın Türkiye demokrasisi için önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İstanbul halkı, bu yenileme seçiminde iradesini bugün ortaya koyacak. İstanbul halkımız neyi ne şekilde karar verirse baş göz üstüne. Türkiye demokrasisinin seviyesini göstermesi bakımından da bu seçim fevkalade önemliydi. Yapılan itirazlar sonucunda Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi. Çok şükür böyle güle oynaya, şenlik havasında bir kampanya sonucunda da bugün vatandaşlarımız sandık başına gidiyor. Ümit ederim, yine gayet güzel, olgun, seviyeli ve sakin bir seçim sonucu, İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl Büyükşehir Belediyesi'nde kimin hizmet vereceğine karar verecek ve Türkiye önemli bir demokratik dönemecini daha geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da dolaşan Numan Kurtulmuş, sandık görevlileri ve polis memurlarıyla selamlaştı.

Numan Kurtulmuş, oy vermeye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet edip fotoğraf çektirmesinin ardından okuldan ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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