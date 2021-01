Numan Kurtulmuş: "Reform paketini yakında Türkiye'nin kamuoyuyla paylaşacağız" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'de hukuk alanında, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında ve siyaset alanında ilgili bakanlıklarımızın çalıştığı, hemen hemen hazır noktaya gelmiş olan, hazır olmuş olan reform paketini yakında Türkiye'nin kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde AK Parti İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

"REFORM PAKETİNİ YAKINDA TÜRKİYE'NİN KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "İnandığımız yol Türkiye'yi maddi ve manevi anlamda her açıdan daha güçlü, daha müreffeh yapabilmek için mücadele etme yoludur. İnandığımız yol halkın duasını ve halkın rızasını kazanmak için, gayretle mücadele etme yoludur. İnandığımız yol, yeryüzündeki mazlum milletlerin elinden tutmak, yeryüzündeki "bize bir yardım yok mu" diye bakan insanlara, milletlere yardım eli uzatmak için gayretle mücadele etme yoludur. İnandığımız yol, medeniyetimizi yeniden güçlü bir şekilde ihya ve inşa etmek için cansiperane bir şekilde çalışma, mücadele etme yoludur.

Türkiye'de de güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü, adımlarımızı daha sağlam atabilmek için, yeni bir gündemle yolumuza devam ediyoruz. Bu gündem Türkiye'de siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar gündemidir. Geçtiğimiz 18 yıllık AK Parti iktidarlarında olduğu gibi bundan evvelki 70 yıllık çok partili siyasi hayatımızda olduğu gibi Türkiye'nin her sıkıştığı dönemde, Türkiye'de her bir takım problemlerle karşılaştığımız, daraldığımız dönemlerde güçlü reform iradesiyle yolumuz açılmış, millet daha ileriye gitmiş. Pandemi sırasında ortaya çıkan bir takım zorlukların, ekonomiyi de etkileyen bir takım zorlukların ve Türkiye'nin bu süreçte karşı karşıya kaldığı bir takım sorunların aşılabilmesi için çok güçlü bir reform iradesini üç alanda da ortaya koyacağız. Türkiye'de hukuk alanında, ekonomi alanında ve siyaset alanında ilgili bakanlıklarımızın çalıştığı, hemen hemen hazır noktaya gelmiş olan, hazır olmuş olan reform paketini yakında Türkiye'nin kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"KADINLAR ARASINDAKİ AYRIMI KALDIRAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AK PARTİ'DİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bütün seçilmiş mercilerde artık tüm kadınlarımız yer alabiliyor. Evet, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekili, bakan. hakim, asker, kamuda her alanda kadınlarımız hiçbir ayrım olmaksızın görev alabiliyorlar. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. ve ben bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımıza kadınlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığı için şükranlarımı sunmak istiyorum. Kadınlar arasındaki ayrımı kaldıran Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Ana muhalefetin genel başkanı, hani o "başörtüsü yasağını biz kaldırdık" diyecek kadar cüretkar bir şekilde yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'na da söylüyoruz. Siz başörtülü kızlarımızı üniversitelerden atan, ikna odalarında, CHP'nin en önde gelen isimleri başörtülü kızlarımızı, üniversitelerden atan ve seçilmiş milletvekilini "bu kadına haddini bildirin" diyerek parlamentodan atan zihniyetin ta kendisisiniz" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR İSTANBUL'DA 10 KİLOMETRE METRO HATTI YAPMADILAR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı konuşmada, "Bugün bakıyorsunuz İstanbul'da AKOM diye bir faaliyet alanı yok. Dün söyledim, herhalde herkes tatile çıkmış Büyükşehirde. Malum İstanbul'a gelenden beri bu gibi benzer şeylerle uğraşıyor. Demem o ki, bu zihniyetin başarısızlığını belli yaş grubundaki kardeşlerimiz çok iyi bilir. Ama genç kardeşlerimiz bunların geçmişini pek bilmezler. İşte şimdi de aslında bunların geçmişini şimdiki büyükşehir belediyesi zamanında yaşamış oluyorlar. İş güç yok, temel atmama töreni, yapılmış töreni tekrarlama töreni gibi benzer şeylerle oyalanıp duruyorlar. İstanbul'da 10 yılda 630 kilometre metro hattı yapacağım diye vaatleri vardı. Şu ana kadar emin olun yaklaşık iki yıl olacak, göreve geldikleri bir buçuk yılı da geçti. Neredeyse şu ana kadar 100 kilometre metro hattı yapmaları lazımdı. Emin olun şu ana kadar İstanbul'da 10 kilometre metro hattı yapmadılar" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise, "Bugün burada AK Parti'nin her kademesinde, alın teri dökmüş nice kongre heyecanlarını dava arkadaşlarıyla paylaşmış bir kardeşiniz olarak bulunmaktayım, ve bu bana tarifi imkansız bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bugün İstanbul'un kongreleri sırayla yapılırken Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak bana muhteşem bir gurur yaşatıyor. Onunla aynı yolda, aynı amaçla ve aynı hedefe ilerleme bahtını bana bahşeden Rabb'ime hamdediyorum. İstanbul AK Parti hikayesinin ta kendisidir. 1994 yılında aşk ve imanla atılan samimiyet tohumlarının 2001'de Türkiye'de ümit olarak filizlenmesidir. AK Parti Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'ın cihanı yeni bir çağa taşıyan Fatih Sultan Mehmet'ini "Yeter, söz milletindir" diyen Menderes'in, her ne yaptıysam, Allah rızası için yaptım diyen, Necmettin Erbakan'ın fikir ve gönül ikliminin mayasıdır" dedi.

