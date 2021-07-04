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Numan Kurtulmuş: "Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir"

04.07.2021 19:38
Numan Kurtulmuş:

Burdur'da STK temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük bir güç olmasının tek tek şehirlerin güçlü olmasından geçtiğine vurgu yaparak, "Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir" dedi.

Burdur'da STK temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük bir güç olmasının tek tek şehirlerin güçlü olmasından geçtiğine vurgu yaparak, "Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da STK temsilcileriyle bir araya geldi. İl Özel İdare Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü olmasının şehirlerin güçlü olmasıyla mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Kurtulmuş, "Yeniden güçlü, büyük Türkiye'nin başlangıç noktası şehirlerimizdir. Tek tek şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir. Bir kere bizim üzerinde konuştuğumuz ülke sıradan bir ülke değildir. Türkiye'nin basit hedefleri, gününü gün eden, zamanı, vakti geçiren birtakım kısır görüşleri asla olamaz. Türkiye'de hep beraber, hepimizin 84 milyon yurttaşımızın her birimizin ortak bir hedefi olması lazım. Hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır" dedi.

Şehirlerin güçlü olmasının ise en ücra köşedeki beldelerin üretim gücünün arttırılması ile başarılabileceğine değinen Numan Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz coğrafya; burada güçlü bir Türkiye, ayakları yere sağlam basan, halkıyla bütünleşmiş olan bir devlet yönetimine sahip olan bir Türkiye'yi kurmamızı; küresel ölçekte rekabet edebilen, dünyadaki birçok ülkeden çok daha etkin bir şekilde burada ayakta durabilen Türkiye'yi kurmamızı zorunlu kılıyor. Yeniden güçlü büyük Türkiye'nin başlangıç noktası ise şehirlerimizdir. Tek tek şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir. Şehirlerin güçlü olması, en ücra köşedeki beldeleriyle üretim gücünün artırılması ve tek bir vatandaşımızın bile, vatandaşlarımızın her birisinin güçlü olmasından geçiyor. Bunun temin etmek için de elimizdeki imkanlar neyi elveriyorsa bunu sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

"Siyasetten ekonomiye her şeyin köklü bir şekilde değiştiği bir dönemden geçiyoruz"

Pandeminin tüm dünyayı etkileyen büyük bir savaş olduğunu belirten Kurtulmuş, "Büyük savaşlardan daha yıkıcı ve değiştirici etkiye sahip olan bir salgınla karşı karşıyayız. Allah rahmet eylesin bu kadar çok insanımızı kaybettik. Bu kadar çok küresel ölçekte büyük tahribatlar ortaya çıktı. Sadece insan kayıplarından dolayı değil pandemi dolayısıyla karşımıza çıkan yeni bir dünyanın varlığından dolayı da tarihsel bir öneme sahiptir. İlk günlerinde söylüyorduk, zaman bizi haklı çıkardı. Artık hiçbir şey pandemiden sonra pandemi öncesindeki gibi olmayacak. Her şey değişmekte, her şey daha da köklü bir şekilde değişecek. Örneğin üniversiteler, eğitim kurumları uzunca bir süredir uzaktan eğitim yaptı. Dünyanın en büyük, en önemli üniversiteleri bu süreç içerisinde online, dünyanın dört bir tarafına dağılmış hocalar ve araştırmacılar üzerinden eğitimlerini sürdürdü. Hükümetler dünyanın birçok yerinde online olarak toplantılarını yapmak zorunda kaldı. Siyasetten ekonomiye, ticaretten her şeyin köklü bir şekilde değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bunu temin etmek için de elimizdeki imkanla neyi elveriyorsa bunu sonuna kadar kullanacağız. Organizasyonlarımızı kusursuz bir şekilde yapacağız. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu zenginliklerden en iyi şekilde istifade etmek için mücadele edeceğiz ki; Burdur'un bugün bulunduğu yerden daha yukarıya çıkartalım. Burdur'u daha yüksek bir noktaya taşımamız, sadece Burdur halkına yaptığımız bir iyilik değil, aynı zamanda güçlü büyük Türkiye'yi yeniden tesis etme noktasında atacağımız bir adım olacaktır" dedi.

Konuşmasına devam eden Kurtulmuş, "Bu nerede bulunursa bulunsun. Siyasette olanlar siyasette, kamu yönetiminde olanlar kamu yönetiminde Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesinde, esnaflarımız, hocalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, kim ne yapıyorsa herkes yaptığının en iyisini yapmak zorundadır. Böyle olduğu takdirde, bütünleşmesi birleşmemizi sağladığımız takdirde Allah'ın izni ile Türkiye'nin önünde duracak hiçbir güç yoktur. Bunu açıklılık samimiyetle inanarak bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, daha sonra Çanakkale'ye hareket etti.

(Cemal Turan Kaya/ İHA)

Numan Kurtulmuş: Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir
Numan Kurtulmuş: Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir
Numan Kurtulmuş: Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir
Numan Kurtulmuş: Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir
Numan Kurtulmuş: Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir
Numan Kurtulmuş: Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Burdur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş: 'Şehirleri güçlü olmayan Türkiye'nin güçlü olması mümkün değildir' - Son Dakika


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