Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler - Son Dakika

Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:47

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM Araç Kartı'nın İstanbul'da 45 milyon liralık lüks araçta görülmesi tartışmalara neden oldu. Çelebi, ''Annemi hastaneye getirip götürmesi için verdim'' derken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım'' dedi.

Geçtiğimiz hafta kullandığı araçla ilgili iddialarla gündeme gelen AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM araç kartı, son olarak İstanbul'da 45 milyon liralık araçta görüldü. Çelebi haklarından birini annesinin hastaneye götürülmesi için bu araçta kullandığını belirtirken konuya dair isim vermeden konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİ HASTANEYE GÖTÜRMESİ İÇİN HAKKIMI BU ŞEKİLDE KULLANDIM"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin lüks bir araç kullandığı iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor. Son olarak Çelebi'nin TBMM araç kartının İstanbul'da 45 milyon liralık bir araçta görülmesi tansiyonu yükseltti. Açıklama yapan Çelebi, "Kendi aracım Skoda ve ödemesi devam etmektedir. Herhangi bir açıklanamayan malvarlığı artışı ispat edilsin derhal istifa ederim. Bu araç da bana ait değildir. İstanbul'da oturan bir arkadaşımıza aittir. Öncelikle İstanbul'a araçsız gittiğimde kullanmak; aynı zamanda ciddi rahatsızlıkları olan İstanbul'da oturan annemi acil durumlarda ben yokken hastaneye getirip götürmesi için tahsislerimden birini bu şekilde kullandım. Olayın özeti budur." dedi.

Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme Çelebi'ye ders niteliğinde sözler

KURTULMUŞ'TAN DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

Bu tartışmayla birlikte milletvekillerine 3 adet TBMM araç kartı birden tahsis edilmesi yeniden gündeme geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Çelebi'nin bir iş insanına TBMM Araç Kartını vermesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş şunları söyledi: "Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Meclis'in saygınlığını korumak gerekiyor. Bu konuda özel bir şey söylemek istemiyorum ama herkesin hassasiyetle üzerinde durması lazım. Milletvekillerini itibarsızlaştıracak şeylerden de kaçırmak lazım."


Numan Kurtulmuş, Hukuk, 3. Sayfa, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler - Son Dakika
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