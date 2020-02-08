Numan Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

6 saat önce

Feridun AÇIKGÖZ / AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar hakkında, "KKTC'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Asla tasvip edilemez.

Numan Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki, System.String[]

Feridun AÇIKGÖZ/ AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar hakkında, "KKTC'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Asla tasvip edilemez. Bundan gerçekten vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'de düzenlenen Dünya Kayserililer Günü programına katıldı. Kurtulmuş, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamalar sorulan Kurtulmuş, "Mustafa Akıncı'nın bu açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. KKTC Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısı, parçasıdır. Bizim yüreğimizin bir tarafı Türkiye ise öbür tarafı ayrılmaz bir şekilde KKTC'dir. KKTC'yi ayakta tutmak, oradaki Kıbrıs'lı soydaşlarımızın haklarını, menfaatlerini, namusların, bağımsızlıklarını korumak için biz milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Orada Kıbrıs Barış Harekatı'nda dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır verilen büyük mücadelenin ve Kıbrıs Türklüğünü korumak için verilen bu mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. KKTC'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Asla tasvip edilemez. Bundan gerçekten vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Asla kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye, aziz milletimizin tarih boyunca yapmış olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu söylenen sözler." dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
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