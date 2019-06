Numan Kurtulmuş: "Türkiye'nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz"

Büyük Darülaceze Aile Buluşması Programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş," Türkiye fevkalade önemli bir dönüm noktasında.

Büyük Darülaceze Aile Buluşması Programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş," Türkiye fevkalade önemli bir dönüm noktasında. Bugün Türkiye'nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Sadece oyunları seyreden, oyunlara seyirci kalan bir Türkiye'nin olmasını istiyorlar. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz" dedi. Büyük Darülaceze Aile Buluşması Programı düzenlendi. Programa,Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan ve çok darülaceze çalışanları katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş," Türkiye fevkalade önemli bir dönüm noktasında. Bugün Türkiye'nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sadece ana başlıklarını söylemek için ifade ediyorum, bir tarafta S-400 krizi, bir tarafta Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama meselesi üzerinden Türkiye'nin üzerine çullananlar, bir tarafta YPG, PYD, DAEŞ vasıtasıyla bu coğrafyanın yeniden altüst edilmeye çalışılması, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in son hazırlıklarını yapıp dünya kamuoyuyla paylaşacakları '100 yılın planı' adını verdikleri Filistin'i yok etme meselesi. Bütün bunların hepsini üst üste koyarak bir şekilde resmi gördüğümüzde karşımıza çıkan tablo şudur, bu coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi dünya tarihi yeniden şekilleniyor. Yeniden dünyanın dengeleri oluşturulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR"

"Güçlü bir Türkiye istemiyorlar" diyen Kurtulmuş,"Aslında çoktandır adı konulmamış ve ekonomik olarak başlamış olan 3'üncü Dünya savaşının bir yerde hedef tahtası olarak bu coğrafyada her türlü gerilim, her türlü çatışma, her türlü altüst oluşları birlikte yaşıyoruz. Bunların hiçbirisi birbirinden ayrı hadise değildir. Bir büyük resmin parçaları, bir büyük resmin senaryolarının birer sayfasıdır. Tarihten gelen sorumluluğuyla birlikte bu millet bu senaryoyu iyi anlamak, ortaya konulan resmi iyi analiz etmek, çok iyi okumak mecburiyetindedir. Özeti şudur, bu coğrafyayı yeniden şekillendirerek kendilerine küresel hakimiyetleri için alan açmak isteyenler, bu bölgede oynanan oyunların farkında olan muktedir ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu sorunların hepsinin arkasındaki ana fikir budur. Sadece oyunları seyreden, oyunlara seyirci kalan bir Türkiye'nin olmasını istiyorlar" ifadelerini kulladı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAKTA DURMAK MECBURİYETİNDEDİR" Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kurtulmuş," Türkiye, bu yeniden kurulan dünya siyasetinde hem bölgesel hem de küresel olarak kendisine yakışan yeri almak mecburiyetindedir, güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, bunların farkına varacağız, her birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz. Bunun ilk şartı, sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin hemen sonrasında ifade ettiği büyük Türkiye ittifakını oluşturmak. Yani bu oyunun farkında olanların, emperyal projeye karşı çıkanların, yeni ve güçlü Türkiye etrafında yürüyenlerin, bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak yan yana omuz omuza güçlü Türkiye'nin oluşması için mücadele etmesidir. Birliğimiz, dirliğimiz bütün oyunları bozacaktır. Farklılıklarımız olabilir günlük hayata ilişkin. Ama Türkiye ortak paydasında, güçlü ve büyük Türkiye anlayışında etrafında bu büyük kararlılığı ortaya koymak zorundayız. Bir olmak, beraber olmak, büyük olmak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz" dedi. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk," İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ediyoruz. Her zaman hakkın ve adaletin mazlumların yanında olduk. Bu anlamada ülkemiz beşeri kalkınmada olsun insani yardımlarda olsun bugün dünyada ilk sıralarda yer almakta. Biz burada darülacezenin sosyal hizmet projesini tanıttık. 124 yıldır da büyük bir gururla yaşattığımız bu kurumumuz inşallah daha da ileri bir noktaya getireceğiz. Çocuklarımızı kendi evlatlarımız olarak görüyoruz. Büyüklerimizi en değerli varlıklarımız olarak görüyoruz. Burada ki herkes bizler için bir rahmet vesilesi" dedi.

" DARÜLACEZEYİ 21 YÜZ YILA TAŞIMAK ÇOK ÖNEMLİ" Darülacezeye yapılan yardımların önemine vurgu yapan Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, "darülaceze insana değer verme geleneğini kurumsallaştırmış bir kurumumuz. Kimliğine karakterine, rengine, yaşına kime mensup olduğuna nereye yakın olduğuna bakılmaksızın insanlara değer verilmesi gerektiğini kurumsallaştırdığımız bir kurum. Darülacezeyi 21 yüz yıla taşımak çok önemli. Yeni bir sosyal hizmet şehriyle bunu başarmak çok önemli. Sosyal hizmet projemiz bütün millete mal olacak bir proje olmalı. Burada her vatandaşımızın bir tuğlası olmalı. Onun için bu 1895'e mesaj at kampanyasını önemsiyoruz. Millet Türkiye'nin en zengin adamının başına geçtiği kulübe kalkıyor 20 TL'sini veriyor. Milyonlarca dolara yabancı futbolcu transferi yapılsın diye. Yazıktır, günahtır. Gelin darülacezenin sosyal hizmet şehri projesine 20 liramızı verelim . Gelin buralara bir tuğla ekleyelim" diye konuştu.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir