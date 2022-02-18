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Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4) - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)

18.02.2022 21:29
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)

'VESAYET VE VESAYETÇİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

'VESAYET VE VESAYETÇİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin sanayi ve teknolojide güçlü bir ülke olması için önüne çok sayıda engeller çıkarıldığını ve bu engellerin kararlılıkla yıkıldığını söyledi. Türk siyasi liderlerinin tarih boyunca zihniyet değişimi ile mücadele etmek istediğini ancak engellemelerin yaşandığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Esas olan şey zihniyet değişimini gerçekleştirebilmektir. İnsanlar ve topluluklar belli tarihsel dönemlerde eğer pozitif anlamda zihniyet değişimi yapabilirlerse, ellerindeki sorunlara çözmek ve milletin önüne büyük ufuklar koyabilmek imkanına da sahip oluyor. Geçmiş dönemlerde de Türkiye, mesela rahmetli Menderes ve Özal dönemlerinde, rahmetli Erbakan'ın kısa süren iktidarı ama uzun süren siyasi mücadele sırasında bu zihniyet değişiminin peşinde koşmuştur, eski Türkiye yeni Türkiye üzerinde konuştuğumuz meselenin esası da budur. Zihniyeti değiştirmek, var olan temel ön kabulleri bir şekilde değiştirebilmek ve milleti önünün açacak adımlarını atabilmesinin temin etmektir" diye konuştu.

AK Parti'nin en büyük başarısının vesayetlerle mücadele etmek olduğunu ve hiçbir vesayetçiye pabuç bırakılmadığını söyleyen Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Ankara ve daha çok İstanbul'da oturan ve siyaseti, ticareti, ekonomiyi, TSK'yı, polis teşkilatını, devlet yapısını, kamu düzenini, her şeyini dizayn ettiğini zannedenler, Türkiye siyaseti üzerine nasıl etkileri olduğunu yıllar boyunca yaşamış olduk. Bu muhalefet partileri 28 Şubat'ta ortak bir deklarasyon yayınlayacaklarmış, onlara teklifimiz ve tavsiyemiz 28 Şubat'ı da vesile kılarak, adam akıllı bir vesayetlerle mücadele programının bundan sonrası için milletle paylaşmaları, 28 Şubat üzerinde bu anlamda bir demokrasi deklare da yayınlamalarını tavsiye ederiz. Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır. En önemli şey bu süre içerisinde vesayetlerle mücadele etmiş olmaktır ve pabuç bırakmamış olmamızdır. Bu büyük bir başarıdır."


Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)
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Numan Kurtulmuş, 28 Şubat, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4) - Son Dakika


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