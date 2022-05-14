NUMAN KURTULMUŞ ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU'NDA KONUŞTU - Son Dakika

ULUSLARARASI Aile Sempozyumu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batılı çok gelişmiş olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyasladığımızda halen Türk aile yapısı fevkalade güçlüdür. Fevkalade kuvvetlidir. Zaten onun için de bu kadar saldırının altında kalmaktadır dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Aile Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, Özellikle postmodern çağın en önemli konularından birisi ve insanlığın gelecek bakımından bugün üzerinde çok ciddi şekilde düşünmesi gereken hususların başında gelen bir konudur. Aile bir anlamda ekonomik bir konudur. Bir birim olarak aileyi ele almak durumundayız. Bir taraftan aile siyasal bir konudur. Topluma karşı sorumluluklar ve siyasetin üzerine düşen vazifeler bakımından aileyi tartışmalıyız. Bir taraftan aile hukuki. Bir ailenin korunması, ailenin değerinin arttırılması için hangi hukuksal adımların atılması gerektiği üzerine konuşmalıyız. Ama hepsinde kuşatacak bir şekilde aile aslında sosyolojik, psiko sosyolojik bir konudur dedi.

AİLEYİ BİR KÖK HÜCRE GİBİ KABUL ETMEK MECBURİYETİMİZ VARDIR

Kurtulmuş, Aileyi korursanız, toplumlar ne kadar dağılırsa dağılsın hangi dış baskılarla bir takım tarih boyunca olduğu gibi harpler, savaşlar, nüfuslar ne kadar azalırsa azalsın. Eğer bir toplum fıtrata uygun şekilde aileyi korumayı bilirse aynen vücudun kök hücreden yenilenmesi gibi insan toplulukları da sağlam bir kök hücre olan aileden yenilenmeyi başarabilir. Bunun için çalışmalarımızın ana ekseninde aileyi bir kök hücre gibi kabul etmek mecburiyetimiz vardır diye konuştu.

BATILI ÜLKELERLE KIYASLADIĞIMIZDA TÜRK AİLE YAPISI FEVKALADE GÜÇLÜDÜR

Aileyi bir ilk mektep almak ve eğitim perspektifi bakımından geliştirmek durumundayız diyen Numan Kurtulmuş, Yine aile geleceğimizin hem aynasıdır hem teminatıdır. Evet, Türkiye'nin de son zamanlarda aile meselesinde ciddi problemlerle karşılaştığını biliyor ve bunların ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz. Ama şunu söylemeden de edemeyiz. Allah'a çok şükür dünya milletleriyle kıyasladığımızda özellikle batılı çok gelişmiş olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyasladığımızda halen Türk aile yapısı fevkalade güçlüdür. Fevkalade kuvvetlidir. Zaten onun için de bu kadar saldırının altında kalmaktadır. Bu anlamda bu saldırıları sadece birtakım sözler olarak görmeyin. İnsanların zihnini oluşturan, özellikle sosyal medya ağları üzerinden verilen bir takım sembolik ifadelerle anlatılan bir takım sloganik değerlerle gündeme koyulan konuların aslında aile değerlerini yıpratmak için son derece iyi planlanmış küresel bir parçası olarak kullanıldığını gayet iyi biliyoruz. Hatta öyle ki bu değerlerin tersine olan konuları gündeme getirmenin çağ dışı olmak. Modern çağı, postmodern çağı anlamamak dünyadaki gelişmelere ayak uyduramamak gibi, klasik çağ dışı eleştirilere muhatap olduğunu biliyoruz ifadelerini kullandı.

KADINA ŞİDDET BÜTÜN İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN ORTAK SUÇTUR

Konuşmasında kadına yönelik şiddete de değinen Kurtulmuş, Kadına karşı şiddet hiç şüphesiz sadece kadına karşı işlenen bir suç değil, bütün insanlığa karşı işlenen ortak bir suçtur. Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için elimizden gelen bütün gücü ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu anlamda toplumsal bilincin arttırılması için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Çünkü bu insanlık suçu var olmaya devam ettiği sürece insanlık ailesinin de böyle içini kemiren bir kurt gibi Türkiye toplumunu da Türk toplumu da ifsat edeceği açıktır. Bu anlamda aile değerlerinin ortaya konulmasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi arasında sanki bir çelişki varmış gibi konuşmanın da fevkalade yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Aileyi korumak nasıl bir sorumluluksa, ailenin değerini arttırmak nasıl bir sorumluluksa, kadının korunmasını sağlamak için de toplumun bilinçlendirilmesi, yasal tedbirlerin alınması o derece büyük bir sorumluluktur dedi.