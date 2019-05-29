Son Dakika Haberleri: Numanoğlu Camii'nde iftar yemeği verildi
Son Dakika Güncel Haber

Numanoğlu Camii'nde iftar yemeği verildi

47 dakika önce

Numanoğlu Camii'nde iftar geleneği bu yılda devam etti. Hayırsever Ardıç ailesinin desteği ile Çukurova Müftülüğüne bağlı Numanoğlu camisinde Ramazan ayının son iftar yemeği verildi.

Numanoğlu Camii'nde iftar yemeği verildi, System.String[]

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yemeği camii hocası Orhan Durmaz organize etti.

Camii bahçesinde düzenlenen iftar yemeklerine, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, Şube Müdürü K.Karabekir Akbudak, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, ilçenin önde gelen hayırsever iş adamları, Daire personelleri, Din görevlileri ve Mahalle halkı katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda yenilen iftar yemeğinin ardından Cami imamı Orhan Durmaz tek tek masaları dolaşıp iftar yemeğine gelenlerin hal hatırlarını sorarak muhabbet etti. Durmaz, Numanoğlu Camimizin değerli davetlilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu son iftarda bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek; "Bir ramazan ayında sonuna geldik Ramazan ayı birlik ve beraberliğin sevgi ve hoşgörü pekiştiği yoksulluk hatırlandı çok önemli bir aydır. Sizlerle bu sofra paylaşmaktan dolayı çok memnun olduğumu ifade etmek isterim İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde nice ramazanlar da buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akşam ezanını okudu. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, hep birlikte iftar yapıldı. İftar programına katılan davetliler, organizenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Program İlahiler eşliğinde "Semazen " gösterisi ve yapılan yemek duası ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:07 Kaynak: Bültenler
Hüseyin Gün, Çukurova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralıya müdahale etmeye çalışan sağlık personelleri, iki kişi tarafından sopayla dövüldü Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın! İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri Seçime 25 gün kala, 5 anket şirketinden İstanbul yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 08:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Numanoğlu Camii'nde iftar yemeği verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]