Numara taşıma 129 milyona yaklaştı
22 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Mobil hizmetlerde abone sayısı 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,5'e yükseldi" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Mobil hizmetlerde abone sayısı 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,5'e yükseldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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