Son Dakika Haberleri: Numbeo'nun Hazırladığı Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri Listesinde Bursa 5'inci Sırada

Numbeo'nun Hazırladığı Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri Listesinde Bursa 5'inci Sırada

3 saat önce

Google'un yazılım mühendisleri tarafından kurulan Numbeo isimli küresel araştırma ve istatistik şirketi Numbeo'ya göre 199 şehirin yer aldığı dünyanın en sağlıklı şehirleri listesinde Bursa, beşinci sırada yer aldı.

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Google'un yazılım mühendisleri tarafından kurulan Numbeo isimli küresel araştırma ve istatistik şirketi Numbeo'ya göre 199 şehirin yer aldığı dünyanın en sağlıklı şehirleri listesinde Bursa, beşinci sırada yer aldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:34 

Google, Bursa, Dünya
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