Son dakika sağlık: Sivas Numune Hastanesi'nde, bayram tatilinde 25 bin hastaya hizmet verildi

Sivas Numune Hastanesi'nde, bayram tatilinde 25 bin hastaya hizmet verildi

SİVAS - Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sedat Özbay, Kurban Bayramı tatili süresince acil servislerinde 25 bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

Sivas Numune Hastanesi'nin yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde acil servislerde günlük 15 hekimin görev yaptığını açıkladı.

"Bu süreç zarfında ortalama 25 bin hasta baktık"

Tatil boyunca acil servisinde günlük 15 hekimle hizmet sunulduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sedat Özbay, "9 Günlük bir Kurban Bayramı tatili geçirdik. Kurban Bayramı tatili süresince erişkin acilde 9 doktor, çocuk acilde 5 doktor, doğum acilde ise 1 doktor olmak üzere her gün 15 doktor ile hizmet sunduk. Bu süreç zarfında ortalama 25 bin hasta baktık. 16-17 bin civarı yetişkin acil, 6 bin civarı çocuk acil kalan kısmı da doğum acile gelen hastalarımızdı. Bu hastalar içerisinden 185 kişi yetişkin acil tarafından, 85 çocuğumuz çocuk acil tarafından, 109 kadınımızda doğum acil tarafından hastanemize yatışı yapılmıştır" dedi.

"Uzuv kesilmesi ile hastanemize başvuran hasta sayısı 82 oldu"

82 kişinin uzuv kesilmesi sonucu hastanemiz acil servislerine başvurduğunu belirten Uzm. Dr. Sedat Özbay, "Kurban Bayramının ilk günü her Kurban Bayramında olduğu gibi uzuv kesilmelerini yaşayan vatandaşlarımız da acil servisimize başvurdu. Uzuv kesilmesi ile hastanemize başvuran hasta sayısı 82 oldu. Genel durumu kötü olan hiçbir hastamız olmadı. Üniversiteye sevk ettiğimiz hastalar arasında tendon kesileri yer aldı. Bunun haricinde herhangi bir problem yaşamadık. Takdir edersiniz ki 9 günün tüm yükü acil servislerde yaşandı. Sivas numune hastanesi olarak bu süreç içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik" dedi.