Son Dakika Haberleri: Numune Hastanesinde organ bağışı standı açıldı
Son Dakika Güncel Numune Hastanesinde organ bağışı standı açıldı

Numune Hastanesinde organ bağışı standı açıldı

7 saat önce

Sivas Numune Hastanesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla poliklinik girişinde stant açıldı.

Numune Hastanesinde organ bağışı standı açıldı, System.String[]

Sivas Numune Hastanesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla poliklinik girişinde stant açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak'ın organ bağışlarını kabul ettiği standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Organ Bağışı Haftası'nın önemine değinen Apak, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle hastanemiz poliklinikler girişinde stant açmış bulunmaktayız. Her zamanki gibi ülkemizde organ bağışı bekleyen hastalara bir nebze de olsun yardım eli uzatmak için vatandaşlarımızın ilgisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sistemde kayıtlı 29 bin hastanın organ nakli beklediğini aktaran Apak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kanayan yaralarından biri organ bağışı. Sistemde 29 bine yakın hasta organ bekliyor. Organ bağışı olmadığı sürece her geçen gün bu sayı artmakta ve insanların ölümü ile sonuçlanmaktadır. Biz istiyoruz ki insanlar bu konuda duyarlı olsun. Özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş hasta yakınları, hastanın organlarını bağışlayarak organ bekleyen hastaların hayata devam etmelerine katkıları sağlansın istiyoruz. Bu hafta boyunca gerek eğitimlerle gerek stantlarla bu farkındalığı oluşturup bağışçı sayısını artıracağız."

Standı ziyaret eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, organ bağışı yapan vatandaşın bağış şahitliğini de yaptı.

Organ Bağışı Haftası, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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