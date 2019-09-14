Son Dakika Haberleri: NUN Okulları iki takımıyla TEKNOFEST'te yarışacak
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NUN Okulları iki takımıyla TEKNOFEST'te yarışacak

1 saat önce

NUN Okulları, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "Robotik Fetih 1453" ve "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorilerinde iki farklı ekiple yarışacak.

NUN Okulları iki takımıyla TEKNOFEST'te yarışacak, System.String[]

NUN Okulları, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "Robotik Fetih 1453" ve "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorilerinde iki farklı ekiple yarışacak.

NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl üniversite takımlarının aralarından sıyrılarak roket ve su altı ekipleriyle başarılar kazanan okul, bu yıl da aynı başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Okulun "Robotik Fetih 1453" ve "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorilerindeki iki takımı, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak.

Bu yıl ilk defa kurulan ve Robotik Fetih 1453 yarışmasına katılacak Exnom Takımı, 220 başvuru arasında finallerde yarışmaya hak kazandı. 9. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu takım, ön tasarım, kritik tasarım, genel test raporları elemelerini geçti.

İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışacak Hydrotechrov Takımı ise geçen yıl da finallerde yer almıştı. Geçen yılki ekibe iki yeni öğrencinin katılımıyla yoluna devam eden takım, 9. sınıflardan 8 kız öğrenciden oluşuyor. Exnom Takımı gibi 3 farklı elemeyi başarıyla atlatan Hydrotechrov Takımı, finallerde yarışacak.

"Öğrencilerimiz kendilerini otonom sistemlerde geliştirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Teknoloji Takımları Danışmanı, Tasarım ve Teknoloji Öğretmeni Eftal İnan, TEKNOFEST yarışmaları için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok çalıştıklarını belirtti.

Liseden iki takım ile İnsansız Su Altı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 kategorilerinde finallerde yarışacaklarını aktaran İnan, "Öğrencilerimiz kendilerini otonom sistemlerde geliştirdi. Bu sene yapılacak yarışmalarda araçlarıyla görevleri tamamlamaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise bu tür organizasyonlarda finallere kalmanın zor ve önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Öğrencilerimiz bu zorlukla başa çıkabildiler. Bir lise olarak iki sene üst üste iki farklı kategoride bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Teknolojiyle ilgilenen gençlerin her zaman destekçisiyiz." değerlendirmesini yaptı.

Fetih 1453, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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