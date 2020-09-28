NUN Okulları TEKNOFEST 2020'den başarılarla döndü - Son Dakika

NUN Okulları, her yıl farklı seviye ve alanlarda yarıştığı TEKNOFEST finallerine bu yıl 4 teknoloji takımıyla katıldı.

NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.

NUN Okulları, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 finallerinde 3'ü lise, 1'i ortaokul düzeyinde olmak üzere, 4 takımla yer alarak, başarısını sürdürdü.

TEKNOFEST 2020 İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, "Sosyal İnovasyon" kategorisinde ortaokul öğrencilerinden oluşan OKKA teknoloji takımı, "İnsansız Su Altı Sistemleri" yarışmasında lise öğrencilerinden oluşan Hydrotech ROV ve Hydrotech AUV takımları, "İnsansız Hava Aracı" kategorisinde ise We Fly takımı NUN Okullarını temsil etti.

Öğrencilerden hayatı kolaylaştıracak projeler

OKKA teknoloji takımı, tasarladıkları proje ile görme fonksiyonunu tamamen ya da kısmen yitirmiş çocukların, Braille alfabesini eğlenerek ve kolayca öğrenmelerini sağlamayı hedefledi. Öğrenciler proje kapsamında 3D modelleme yaparak baskı aldığı Braille alfabesini bir klavyeye monte ederek, aşamalı olarak harf ve kelimeleri öğretecek şekilde bir oyun kodladı. Teknoloji ve oyunlaştırmayı bir arada kullanmaya imkan sağlayan çalışma, final raporlarında 887 takım arasından ikinci olarak finale kalmaya hak kazandı. Proje 24-27 Eylül arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde jüri üyelerine sergilendi.

Lisede geçen yıl insansız su altı sistemlerinde temel kategoride üçüncü olan Hydrotech takımı bu yıl Hydrotech ROV ve Hydrotech AUV olmak üzere iki takımla insansız su altı sistemleri yarışmasında finalde yarıştı. Hem liseler arasında gerçekleşen ve manuel görevleri kapsayan temel kategoride hem de üniversite ile liselerin bir arada yarıştığı, yapay zekayı kullanarak görüntü işleme yapmayı gerektiren görevlerin bulunduğu ve aracı otonom olarak yönlendirmenin gerektiği ileri kategoride yarışan ekiplerden Hydrotech ROV, 376 takım arasından Gaziantep'ten 7'ncilikle ayrıldı. Hydrotech AUV takımı ise ileri kategoride üniversite takımlarının arasındaki tek lise takımı olarak 16'ncılıkla yarışmayı tamamladı.

İnsansız Hava Aracı kategorisinde ise We Fly takımı TEKNOFEST çatısı altında bulunan TÜBİTAK 1. Liselerarası İHA yarışmasında 125 takım arasında finallerde NUN Okullarını temsil etti.

"Başarıların üzerine yenileri eklenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Teknoloji Ekibi Danışmanı/Teknoloji-Tasarım Öğretmeni Eftal İnan, öğrenci ve teknoloji takımlarının sayısı arttıkça, farklı alanlarda kendilerini geliştirmeye ve projeler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle yapay zeka alanında zaman içerisinde çok daha güçlü projelerinin olacağını vurgulayan İnan, "Bu yıl İHA konusunda ilk deneyimimizdi ve önümüzdeki yıllarda bu alanda da çok daha iyi işler çıkarabileceğimize inanıyoruz. Geçen yıldan farklı olarak bu sene ortaokul öğrencilerimizi de yarışmaya dahil ettik ve projemiz finalde sergiledik. Umuyoruz ki bu başarıları her yıl üzerine daha fazlasını ekleyerek kalıcı kılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye ise öğrencilerin teknolojiye, bilime ve inovasyona olan ilgi ve merakını artırmak için gayret ettiklerini kaydetti. Öğrencilerin her yıl hem projelerini hem de kazandıkları başarıları artırmasından gurur duyduklarını belirten Üye, "Bu tür yarışmalar ve kazanılan dereceler, öğrencilerimizin heyecanını, özgüvenini ve hayata bakışını olumlu yönde etkiliyor. TEKNOFEST'e katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarı yolculuklarını her adımında destekliyoruz. Proje danışmanı olarak tüm süreç boyunca yoğun emek veren değerli Serpil Karabulut, Eftal İnan ve Yunus Kaş öğretmenlerimize ise teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.