NUN Okullarından LGS'de başarılı olan öğrencilere burs imkanı - Son Dakika

NUN Okulları, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olan öğrencilere yüzde 100'e varan oranda burs desteği vereceğini duyurdu.

NUN Okullarından yapılan açıklamada, başarılı öğrencilerin yüzdelik dilimlerine ve gerçekleştirilecek rehberlik görüşmesine göre eğitim, yemek ve yurt bursu ile ödüllendirileceği belirtildi.

LGS'de başarı gösteren öğrenciler ve ailelerinin, okulun veli iletişim uzmanları ile irtibata geçerek yeni dönem eğitim bursu oranları hakkında bilgi alabilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NUN Okulları özgün müfredatı ile kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak gençler yetiştirirken, eğitim planlamasını her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştiriyor. Bu sayede öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini sağlıyor.

3 ile 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programını kendi müfredatı ile birleştiren NUN Okulları, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Bunun yanında 'Tüketme, Üret!' felsefesiyle hareket ederek, yıl boyunca hayata geçirdiği sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile de fark yaratıyor."