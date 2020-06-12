Nuni Omot, TOFAŞ'ta

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha yaptı. Mavi yeşilliler, Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Baylor University'de geçiren ve NBA G-League'de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi verdi ve 17.8 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ortalaması sergiledi. 1994 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki oyuncu, kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor. 1994 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki oyuncu, kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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