Nunnally, Olimpia Milano'da
1 saat önce
Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından James Nunnally, Olimpia Milano ile anlaştı.
Fenerbahçe Beko
'nun eski oyuncularından James Nunnally
, Olimpia Milano
ile anlaştı.
NBA ekiplerinden Houston Rockets
'ta forma giyen James Nunnally tekrar Avrupa
'ya döndü. ABD
'li basketbolcu, THY
Euroleague takımlarından Olimpia Milano ile 2020 yılına kadar resmi sözleşme imzaladı. Sezon başında NBA'in yolunu tutan 28 yaşındaki Nunnally, Minnesota Timberwolves
ve Houston Rockets formaları giymişti.
Fenerbahçe'de de iki sezon oynayan ABD'li oyuncu sarı-lacivertlilerde Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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