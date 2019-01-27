Son Dakika Haberleri: Nunnally, Olimpia Milano'da

Nunnally, Olimpia Milano'da

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından James Nunnally, Olimpia Milano ile anlaştı.

Nunnally, Olimpia Milano'da, System.String[]
Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından James Nunnally, Olimpia Milano ile anlaştı.

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen James Nunnally tekrar Avrupa'ya döndü. ABD'li basketbolcu, THY Euroleague takımlarından Olimpia Milano ile 2020 yılına kadar resmi sözleşme imzaladı. Sezon başında NBA'in yolunu tutan 28 yaşındaki Nunnally, Minnesota Timberwolves ve Houston Rockets formaları giymişti.

Fenerbahçe'de de iki sezon oynayan ABD'li oyuncu sarı-lacivertlilerde Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Beko, Fenerbahçe, James Nunnally, Milano, Spor
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