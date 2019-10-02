Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo, çok zor bir atmosfere çıkacaklarını söyleyerek, "Böyle bir ambiyansı tecrübe etmemiz gerekiyor" dedi.



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantının 1 saatten daha fazla süre geç başlamasıyla ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Santo, "Uçağın rötar yapması nedeniyle böyle bir gecikme yaşandı" dedi. Beşiktaş maçının kendileri için çok zor olacağını da söyleyen Santo, "Beşiktaş maçı zor hatta çok zor olacak bizim için. Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi olan çok fazla oyuncusu var ve bizim için çok zor bir karşılaşma olacaktır. Bunun bilincindeyiz" diye konuştu.



"Jetlag nedeniyle Türkiye'de antrenman yapmadık"



Türkiye'de antrenman yapmamalarının sebebiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Santo, " İstanbul'da antrenman yapmamamızın sebebi jetlagdan etkilenmemekti. Bu verilmiş bir karardı. Sabah 6'da uçağımız vardı. Şu anda İngiltere'de saat 8 ve akşam yemeği için ideal bir saat" dedi. Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu yineleyen Santo, kendilerini bekleyen atmosfer için de "Sahaya odaklanmak zorundayız. Bunlar da tecrübe edilmeli. Bu ambiyansı yaşamak çok güzel. Futbolda bu tür baskılarla baş edilmeyi öğrenmesi gerekir futbolcuların" dedi. İngiltere'de antrenman yapmalarının konsantrasyonlarını etkileyip etkilemeyecekleri sorulan Santo, "Bir karar verdik ve bu kararın sonucuna katlanmak zorundayız. Yarın öğle yemeğimizi yedikten sonra maçı düşünmeye başlayacağız ve verdiğimiz kararın arkasındayız. Her maç yeni bir başlangıçtır. Bizim için de yeni bir başlangıç olacağını umuyoruz. Her takım için aynı şeyler geçerli diyebilirim. Şu anda bütün oyuncularım iyi durumda ve hepsi forma giyebilir" açıklamasını yaptı.



Coady: "İstanbul'da oynayacağımız için heyecanlandık"



Teknik Direktör Nuno Espirito Santo'nun ardından konuşan takım kaptanı Conor Coady ise kuralar çekildiğinde İstanbul'da maça çıkacakları için çok heyecanlandıklarını söyleyerek, "Burada olmak heyecan verici. Beşiktaş'ın İngiltere Ligi'nde oynamış oyuncuları var. Onları tanıyoruz ve çok zor bir karşılaşmaya çıkacağımızı biliyoruz. Bugün uçakta gelirken ufak bir gecikme oldu ama bu durum bizi etkileyecek bir gecikme değil" ifadelerini kullandı. Taraftarla ilgili de konuşan Coady, "Heyecan verici bir ambiyans olacaktır. Böyle bir ambiyansta sahaya çıkmak isterim" diye konuştu. - İSTANBUL