Nuno Gomes, Fatih Terim'i anlattı: Bir gün beni yanına çağırdı ve...

Benfica ve Portekiz Milli Takımı'nın unutulmaz golcüsü Nuno Gomes, Fiorentina yıllarına döndü ve eski hocası Fatih Terim hakkında konuştu.



TERİM HEM İYİ BİR HOCA HEM DE İYİ BİR İNSAN



"Her antrenör bir insan. Hiçbir zaman antrenörle insanlığı ayırmadım, bana göre doğru olan da bu. Harika özelliklere sahip antrenörler var ancak birçoğunda futbolcularla arasında büyük iletişim kopuklukları mevcut. Fatih Terim iyi bir teknik direktörlüğün yanında çok iyi de bir insan. Bu gerçekten kolay değil. Beni en çok etkilemesinin sebeplerinden biri de bu.



HER ŞEYİ AÇIKLAMAK İÇİN ZAMAN AYIRIRDI



"Fiorentina'da tüm oyuncular onun için eşitti. Herkes daima aynı muameleyi gördü. Herkes için mutlaka bir sözü vardı, açıklayıcıydı. Kimin oynayıp kimin oynamayacağına antrenör karar verir, antrenör egemendir. Ancak o her şeyi açıklamak için zaman ayırırdı. Böyle yapmak zorunda değildi fakat çok iyi bir insandı ve bunu yapıyordu.



FİORENTİNA'DA ÇOK İYİ BİR İKLİM YARATTI



Fiorentina'da futbolcuların kendilerini çok iyi hissettiği bir iklim yarattı. Bu, oyuncuların performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü sahadayken kulübeye bakıyorsunuz ve hafızanızdaki iyi figürü düşünüp daha çok koşuyor, daha çok mücadele ediyorsunuz. Terim sahada ve saha dışında bizden biriydi



"BİR GÜN ANTRENMANDAN SONRA BENİ YANINA ÇAĞIRDI"



Topu bekleyip gol atan bir 9 numara değildim. Topa dokunmak, atak organizasyonlarına dahil olmak için sık sık kendi bölgemden ayrılıp orta sahaya kadar gidiyordum. Bir gün antrenmandan sonra Terim yanıma geldi ve benimle konuştu. Benden ne istediğini anlattı. Hücum bölgesinde kalmam gerektiğini çünkü takımın ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu söyledi. Daha sonra tek forvet olduğum o bölgede iyi işler yaptım. Galip durumdayken ise orta sahadan birini oyundan çıkarıp yerine forvet alıyordu ve bana 'Şimdi sahada keyfine bak' diyordu. Kısacası bölgeyi terk etme zorunluluğum yokken terk etmemeliydim. Benim topa daha çok dokunabilmem, daha özgür hissetmem için oyuna bir forvet alıyordu..." (NTVSpor)



