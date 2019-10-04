Nuno Santo: Son dakikada iyi bir zafer kazandık

Nuno Espirito Santo, "Sonuç olarak son dakika galibiyetinden memnunuz, iyi bir mücadele oldu. Beşiktaş, iyi bir takım ama son dakikada iyi bir zafer kazandık. Mutluluğumuz büyük. Teknikten ziyade taktiksel bir maç oldu. Sabırla mücadele ettik ve sonuçtan memnunuz" diye konuştu.



Beşiktaş galibiyetini kutlamaya zamanları olmadıklarını ve pazar günü oynayacakları Manchester City maçına odaklandıklarını belirten Santo, "Avrupa Ligi grubumuzdaki diğer maçlardan ziyade şu anda pazar günü oynanacak Manchester City maçını düşünüyoruz.1 gol çok şey değiştirdi. Yoğun bir hafta, bazı oyuncuların performansı arıyor bazılarının düşüyor bunları analiz etmek zaman alıyor. Bizim için önemli bir haftaydı. Çok kutlamaya zamanımız yok, pazar günü çok önemli maçımız var ve ona konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan maça takımını desteklemeye gelen Wolverhampton taraftarına teşekkürlerini sunan Portekizli hoca, "Wolves taraftarından müteşekkirim. Onların gelmesinden çok memnunum. O kadar mesafede geldikleri için onlara teşekkür ediyorum, bizi çok iyi desteklediler" şeklinde konuştu.