Son Dakika Haberleri: Nuno Santo: "Taktiksel açıdan önemli bir maçtı"
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Nuno Santo: "Taktiksel açıdan önemli bir maçtı"

30 dakika önce

- Nuno Santo: "Taktiksel açıdan önemli bir maçtı"İSTANBUL - Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo maçın ardından yaptığı açıklamada taktiksel açıdan önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

- Nuno Santo: "Taktiksel açıdan önemli bir maçtı"

İSTANBUL - Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo maçın ardından yaptığı açıklamada taktiksel açıdan önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı deplasmanda son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Santo, "Taktiksel açıdan önemli bir maç yaptık. Beşiktaş'a karşı zor bir atmosferde oynadık. İyi bir takım karşısında bugün sahada sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde ettiğimiz sonuçtan dolayı buradan mutlu ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nuno Santo: Taktiksel açıdan önemli bir maçtı

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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