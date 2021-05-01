Oynadığı dizilerle Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu'da olmak üzere birçok ülkede büyük hayran kitlesine sahip olan Nur Fettahoğlu, son haliyle sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...
'Kağıt Ev' dizisiyle ekranda olan Nur Fettahoğlu, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı Levent Veziroğlu'ndan boşanan oyuncunun, bir deri bir kemik kaldığı görüldü. Sabah yatakta pozunu paylaşan Fettahoğlu, "Kalktım-madım!" diye yazdı. Başımız dönüyor avare..." diye yazdı.
Oyuncuya takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.
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1.05.2021 00:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nur Fettahoğlu hayranlarını korkuttu - Son Dakika