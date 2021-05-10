Nur Fettahoğlu: Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok

Nur Fettahoğlu'nun son paylaşımında verdiği kilolar dikkat çekmişti. Takipçileri; Elisa adında bir kızı olan oyuncuya, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" gibi yorumlar yapmıştı.

'BENİ TANIYANLAR BİLİR'

Bu durumdan rahatsız olan Fettahoğlu, doğal olduğunu söyleyerek eleştirilere isyan etti. Göz kırptığı bu pozu paylaşan oyuncu, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur" diye yazdı.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere. İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde vira!" şeklinde devam etti.

'KENDİMİ ÇOK FAZLA ELEŞTİRİRİM'

Öte yandan Nur Fettahoğlu, daha önce verdiği bir röportajda, "Kendinizi eleştirdiğiniz durumlar oluyor mu?" sorusuna; "Elbette. Hatta kendimi biraz fazla 'döverim'. Ama işe yarıyor. Önceleri bu eleştiri yıpratıcı olabiliyordu. Neredeyse Anka kuşu misali, içimde kendimi yakıyor, sonra küllerimden yeniden var etmeye çabalıyordum. Artık Nur'a daha yakınım, onunla savaşmak ve sürekli mücadele etmek yerine ona hak verip onunla hareket ediyorum" diye yanıt vermişti.