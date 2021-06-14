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Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı - Son Dakika

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

14.06.2021 10:01
Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı, System.String[]

AYNI EVDE KALIYORLARÜnlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı iş insanı Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

AYNI EVDE KALIYORLAR

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı iş insanı Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Aynı evde kaldıkları öğrenilen Fettahoğlu ve Veziroğlu önceki gün Dalga Beach'te görüntülendi.

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

DOYASIYA EĞLENDİ

Kızını bakıcısına emanet eden Nur Fettahoğlu eski eşi ve aralarında yapımcı Timur Savcı, iş insanı Cem Aydın'ın da olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

KIZIYLA ŞAKALAŞTI

Daha sonra kızıyla şakalaşıp, vakit geçiren güzel oyuncu, bir süre güneşlendi. Bikinisinin iplerini çözen Fettahoğlu, fiziğiyle dikkat çekti. Fettahoğlu'nun eski eşi Levent Veziroğlu da bir ara havuza indi, kısa süre sonra oradan ayrıldı.

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı
Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

Levent Veziroğlu, Nur Fettahoğlu, Bodrum, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı - Son Dakika Magazin


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