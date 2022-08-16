Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor - Son Dakika
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Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor

16.08.2022 12:48
Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor

NUR Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki (EDB) payının bir kısmını satın almayı değerlendirdiklerini bildirdi.

NUR Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki (EDB) payının bir kısmını satın almayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Jamaubayev, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'ın Avrasya Kalkınma Bankasındaki Rus payının bir kısmını satın almak için Rusya ile görüştüklerini belirten Jamaubayev, "İnkar etmiyoruz, böyle bir konu var. Şu anda daha değerlendirme aşamasında olduğu için ortada nihai bir karar yok." dedi.

Jamaubayev, Avrasya Kalkınma Bankasının şu anda istikrarlı bir çalışma yürüttüğünü ve yaptırımlardan büyük ölçüde etkilenmediğini kaydetti.

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankası, 2006'da Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan tarafından Avrasya ülkelerindeki entegrasyona yatırım yapan uluslararası bir finans kuruluşu olarak kurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor - Son Dakika
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