Kazakistan'da 2023'te devletin tüm siyasi kilit kurumları yenilenecek

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu sonbaharda yapılmasını önerdiği cumhurbaşkanı erken seçimi ve 2023'ün ilk yarısındaki meclis seçimlerinden sonra yeni oluşturulacak kabine ile ülkede devletin tüm siyasi kilit kademelerinin güncelleneceğini bildirdi.

Tokayev, Parlamento'nun yeni dönem açılış töreninde halka hitap etti.

Mevcut jeopolitik koşullarda devletin sürekli olarak güçlendirilmesi ve bunun için reform sürecinin kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini belirten Tokayev, "Reform sürecini korumak, tüm siyasi sorunları, rafa kaldırmadan çözmek son derece önemlidir." diye konuştu.

Tokayev, Kazakistan'da normalde cumhurbaşkanı seçiminin 2024'te, parlamento seçimlerinin ise 2025'te gerçekleştirilmesi gerektiğini anımsatarak "Yeni strateji kapsamında kilit devlet kurumlarının kapsamlı güncellenmesi gerekiyor." dedi.

Bunun için bu sonbaharda cumhurbaşkanı erken seçimlerinin yapılmasını öneren Tokayev, kendisinin söz konusu seçimlere katılmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Tokayev, ayrıca cumhurbaşkanlığı görev süresini mevcut 5 yıldan 7 yıla kadar çıkarmayı ve tek dönem seçilme hakkının verilmesini önererek, "İlk önce, 7 yıl herhangi bir iddialı programın uygulanması için yeterli bir süre. Öte yandan, cumhurbaşkanlığı görevinin tek dönemle sınırlandırılması, Cumhurbaşkanının milli kalkınmanın stratejik görevlerini çözmeye azami ölçüde odaklanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ülkeyi iktidar tekelleşmesi riskinden koruyacağını kaydeden Tokayev, "Eski kalıplara göre seçilen temsili iktidar organları, olağanüstü bir seçim döngüsünden geçerek güncellenmelidir." ifadesini kullandı.

Bu nedenle gelecek yılın ilk yarısında meclis ve yerel meclis seçimlerinin yapılmasını öneren ve ardından yeni kabine oluşturulacağını aktaran Tokayev, "Böylece, 2023'ün ortalarına doğru cumhurbaşkanı, parlamento ve hükümet gibi devletin tüm kilit siyasi enstitüleri yeniden güncellenecek." dedi.

Ulusal Varlık Fonu'nun yatırım gelirinin yüzde 50'si çocuklara

Tokayev, 5 Haziran'da yapılan anayasa referandumu sonrası Kazakistan'ın yeni kalkınma dönemine girdiğine işaret ederek sosyoekonomik alanda bir dizi yeni hedefler belirledi.

Buna göre, Kazakistan'da milli gelirin adil dağıtım sistemi geliştirilecek. Ekonomide devlet payı azalacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler teşvik edilecek ve eşit fırsatlar sağlanacak.

Fiyatlandırmada devlet müdahalesi aşamalı olarak kaldırılacak. Vergi reformu kapsamında "lüks vergisi" uygulanacak ve söz konusu vergi orta sınıfa geçerli olmayacak.

"Samruk Kazına" Ulusal Varlık Fonu, ekonominin kilit sektörlerini kontrol yetmeye yetecek çoğunluk hissesine sahip yatırımcı rolünde olacak, fonun diğer pay ve hisseleri ise özelleştirilecek.

Ulusal Varlık Fonu'nun yıllık yatırım gelirinin yüzde 50'si çocuklar için oluşturulacak özel hesaplara yatırılacak. Bu fonda biriken miktarı, çocuk reşit olduktan sonra (18 yaş) ev veya eğitim sahibi olmak için kullanabilecek.

Bunun yanı sıra Samruk Kazına Ulusal Varlık Fonu'nun yıllık net gelirinin en az yüzde 7'si "Kazakistan halkına" kamu fonuna aktarılacak.

Ülkede asgari ücret mevcut 60 bin tengeden 70 bin tengeye çıkacak ve bu 1,8 milyon vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek.

Kazakistan'ın Asya ile Avrupa arasındaki en önemli kara koridoru rolü pekiştirilecek. 2025'e kadar ülkedeki kara yolların yüzde 95'i yenilenecek.

Bilim, sağlık, endüstri, bilişim alanındaki yabancı uzmanlar için devlet imtiyazlar tanıyacak ve oturma izni hakkı sağlayacak.

Kazakistan ekonomisine 300 bin dolardan fazla yatırım yapan yabancı iş insanlarına ülkede 10 yıllık oturma izni alma imkanı verilecek.