Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak

10.08.2022 12:25
Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak

NUR Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

NUR Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

Kazakistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt döneminin sona erdiği ülkede bu yıl 400 binden fazla çocuk ilkokula gidecek.

Bunların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

Bu sayı ülkenin Kızılorda, Ulutau, Mangistau ve Jambıl gibi bölgelerinde yüzde 90'a yaklaştı.

Rusça eğitim veren okulların da bulunduğu ülkede aileler, son yıllarda çocuklarını Kazakça eğitim veren okullara göndermeyi tercih ediyor.

Kazakistan'da geçen yıl ilkokula başlayan 380 bin çocuğun yüzde 65'inin ailesi Kazakça okulları tercih etmişti.

Bu arada 2022'den itibaren yürürlüğe giren yeni okul müfredatı gereği, bundan sonra Kazakça okullarda ilkokul birinci sınıflarda Rusça dersi verilmeyecek. İlkokullarda Rusça ikinci, İngilizce ise üçüncü sınıftan itibaren okutulacak.

YORUMLAR
500
Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 177'nci yılı kutlanıyor Kazakistan'da milli şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 177'nci yılı kutlanıyor İran, Hayyam uydusunu uzaya fırlattı İran, Hayyam uydusunu uzaya fırlattı
Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement