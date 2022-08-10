Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak

NUR Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

Kazakistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt döneminin sona erdiği ülkede bu yıl 400 binden fazla çocuk ilkokula gidecek.

Bunların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

Bu sayı ülkenin Kızılorda, Ulutau, Mangistau ve Jambıl gibi bölgelerinde yüzde 90'a yaklaştı.

Rusça eğitim veren okulların da bulunduğu ülkede aileler, son yıllarda çocuklarını Kazakça eğitim veren okullara göndermeyi tercih ediyor.

Kazakistan'da geçen yıl ilkokula başlayan 380 bin çocuğun yüzde 65'inin ailesi Kazakça okulları tercih etmişti.

Bu arada 2022'den itibaren yürürlüğe giren yeni okul müfredatı gereği, bundan sonra Kazakça okullarda ilkokul birinci sınıflarda Rusça dersi verilmeyecek. İlkokullarda Rusça ikinci, İngilizce ise üçüncü sınıftan itibaren okutulacak.