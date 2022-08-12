Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da açıldı - Son Dakika
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Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da açıldı

12.08.2022 16:55
Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da açıldı

NUR Kazakistan'da inşaatı tamamlanan Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliğine sahip Büyük Nur Sultan Camisi, törenle açıldı.

NUR Kazakistan'da inşaatı tamamlanan Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliğine sahip Büyük Nur Sultan Camisi, törenle açıldı.

Kazakistan bayrağı rengini andıran gök mavisi kubbesi ve minareleriyle başkent Nur Sultan'da inşa edilen caminin açılış töreni, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katılımıyla gerçekleşti.

Törene Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya ve Mısır'dan dini yetkililer ve Kazakistan'daki Müslüman ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, camiyi bağımsızlık döneminde ülkenin egemen olmasında yar ve yardımcı olan Yüce Allah'ın için inşa ettirdiğini belirterek "Bu caminin ibadete açılması sadece başkentimiz ve ülkemiz için değil, tüm Müslüman alemi için önemli olay." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeden bir gün önce söz konusu caminin temelini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile attıklarını anımsatan Nazarbayev, "Temel atma töreninde, Allah'a halkımızın geleceğini ve devletimizin özgürlüğünü daim etmesi için dua ettik." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, caminin iş insanları ve gönüllüler tarafından finanse edildiğine dikkati çekerek yapının ana müteahhidi Türk iş insanı Fettah Tamince, Sembol İnşaat ve çalışanlarına teşekkür etti.

Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.

"Halk cami minaresi ortaya çıktığından beri yoğun bir ilgi gösteriyor"

Sembol İnşaat İcra Kurulu Başkanı Ali Tamince, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami inşaatına 2019'da başladıklarını ve Kovid-19 salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen inşaatı özenle sürdürdüklerini kaydetti.

Tamince, caminin tasarımını Türk ve Orta Doğulu mimarların yaptığını ifade ederek "Halk sadece bugün değil, cami minaresi ortaya çıktığından beri yoğun ilgi gösteriyor. Herkes camiyi ve inşaat süresini yakından takip etti. Bugün hemen hemen görüştüğüm herkesten çok olumlu dönüşler aldık. İnsanlar hem büyüklüğünden, iç mimarisinden ve yapısından etkilendiklerini söylüyorlar. Bu bizi çok gururlandırdı." dedi.

"Bir şaheser diyorum"

Törene katılan Türkiye'nin Nur Sultan Din Hizmetleri Müşaviri Neşet Bodur da mübarek cuma gününde "şaheser" niteliğindeki caminin açılışına tanıklık ettiklerini söyledi.

Bodur, "Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bir şaheser diyorum. Çünkü sadece cami olmasının yanında kütüphanesi, mektebi, diğer alanlarıyla hele etrafına baktığımızda bahçeleriyle şaheser diyebileceğimiz bir müessese. Emeği geçen herkese ülkemiz adına çok teşekkür ediyorum. İnsanlar akın akın geliyorlar. Seviniyorlar. Böyle bir eserin yapılmış olması Kazak halkını da son derece sevindirdiğini düşünüyorum." dedi.

Cami, İslam mimarisi ile geleneksel Kazak motiflerinin bütünleştiği tasarımıyla dikkati çekiyor

Yaklaşık 68 bin metrekare alana inşa edilen Büyük Nur Sultan Camisi, Orta Asya'nın en büyük camisi özelliğini taşıyor.

Gök mavisi rengi ve 62 metre genişliğe sahip ana kubbesiyle dünyada tek olan Büyük Nur Sultan Camisi, her biri 134 metre yükseklikteki dört minaresi ve dört yan kubbesi ile uzaktan göz kamaştırıyor.

Tasarım ve yapım açısından birçok özelliği bulunan cami, ayrıca dünyanın en büyük 10 camisi arasında yer alıyor.

Aynı anda 35 kin kişinin namaz kılabileceği camide, yerden ısıtma sistemi sayesinde kışın yapının avlusunda da saf tutulabilecek.

İslam mimarisi ile geleneksel Kazak motiflerinin bütünleştiği tasarımıyla dikkati çeken camide 25 milyon cam mozaik ile yapılan ve Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu Kıble Duvarı öne çıkıyor.

Caminin ana avizesi de büyüklüğü ve 1,5 milyon kristaliyle dünya rekoruna sahip.

Cami, Hindistan'da yaklaşık 5 bin kişinin elle dokuduğu oval desenli halısının yanı sıra tüm kapı ve vitraylarının el yapımı olmasıyla da ziyaretçileri büyülüyor.

Bünyesinde İslam Müzesi, kütüphanesi, nikah salonu, Kuran-ı Kerim derslikleri, konferans salonu ve kapalı otoparkı da bulunan Büyük Nur Sultan Camisi'nin, ülkenin yeni sembollerinden biri olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Orta Asya, Cami, Güncel, Son Dakika

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