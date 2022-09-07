Kazakistan bundan sonra 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nü kutlayacak - Son Dakika
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Kazakistan bundan sonra 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nü kutlayacak

07.09.2022 12:58
Kazakistan bundan sonra 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nü kutlayacak

NUR Kazakistan'da milletvekilleri, 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nün ulusal bayram statüsünde kutlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

NUR Kazakistan'da milletvekilleri, 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nün ulusal bayram statüsünde kutlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'in haftalık genel oturumunda, ülkenin sinematografi ve kültür konularındaki yasasına bazı değişiklikler ile eklemelerin yapılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

Buna göre, Kazakistan'da bundan sonra 25 Ekim Cumhuriyet Günü olarak belirlenecek ve ulusal bayram statüsünde kutlanacak.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev, Cumhuriyet Günü'nün resmi tatil günü sayılacağını ve artık ülkenin bağımsızlık kutlamalarının bu tarihte yapılacağını söyledi.

Bakan Abayev, bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı 16 Aralık'ın ise bu yolda mücadele veren ve bağımsızlık yolunda hayatını kaybeden milli kahramanları anma günü niteliğinde olabileceğini sözlerine ekledi.

Ülkede, daha önce 25 Ekim Cumhuriyet Günü, resmi bayram statüsünde kutlanmış, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi bayramlar takviminden kaldırılmıştı.

Bu yıl haziran ayında yapılan halk kurultayı toplantısında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, aslında bağımsız Kazakistan'ın devlet egemenliğine ilişkin deklarasyonun 1990 yılında 25 Ekim'de kabul edildiğine işaret ederek, 25 Ekim'in yeniden canlandırılması gerektiğini dile getirmişti.

Birinci Cumhurbaşkanı Günü, resmi bayram kategorisinden çıkarılacak

Bunun yanı sıra söz konusu yasa tasarısında, ülkede her yıl 1 Aralık'ta kutlanan Birinci Cumhurbaşkanı Günü'nün resmi bayram kategorisinden çıkarılması önerisi de yer aldı.

Meclis'in Sosyal ve Kültürel Kalkınma Komitesince sunulan öneride, "Birinci Cumhurbaşkanı Günü'nün ülkedeki Devlet Sembolleri Günü, Şükran Günü gibi sosyal açıdan önemli tarihler nezdinde kutlanması ve resmi bayram listesinden hariç tutulması önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ilk devlet başkanlığı görevine seçildiği 1 Aralık tarihi, ülkede 2012'den bu yana Birinci Cumhurbaşkanı Günü olarak kutlanıyordu ve resmi tatil günüydü.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan bundan sonra 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nü kutlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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