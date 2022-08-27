Kazakistan bir yıllığına silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı

Toplantıda Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığının 2023 yılının ağustos ayı sonuna kadar silah, askeri teçhizat ve askeri ürün ihracatının askıya alınmasına ilişkin önerisinin değerlendirildiği ve önerinin komisyon üyelerince onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

NUR Kazakistan 'da silah ve askeri ürün ihracatının bir yıl süreyle askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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