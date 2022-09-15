Papa Franciscus, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti kapsamında buradaki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile diplomatik misyon temsilcilerine hitap etti, 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi'ne ve Orta Asya Katolikleri için düzenlenen ayin törenine katıldı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika

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