Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'daki temaslarını tamamladı

15.09.2022 17:08
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'daki temaslarını tamamladı

NUR Kazakistan'daki resmi temaslarını tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a milli çalgı Dombra hediye edildi.

NUR Kazakistan'daki resmi temaslarını tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a milli çalgı Dombra hediye edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki 3 günlük resmi ziyaretini tamamlayan Papa Franciscus'u havalimanında uğurladı.

Tokayev, burada Kazakistan seyahati anısına Papa Franciscus'a Kazakların milli çalgısı Dombra hediye etti.

Papa Franciscus, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti kapsamında buradaki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile diplomatik misyon temsilcilerine hitap etti, 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi'ne ve Orta Asya Katolikleri için düzenlenen ayin törenine katıldı.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kazakistan'daki temaslarını tamamladı - Son Dakika
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