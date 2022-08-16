Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

16.08.2022 12:19
Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

NUR Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin 149 yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin 149 yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022'nin başından bu yana ülkeyi 195 bin 149 yabancı turist ziyaret etti.

Bunların yüzde 67'sini Rusya, yüzde 16'sını Özbekistan, yüzde 6'sını Türkiye, yüzde 4'ünü Çin ve yüzde 7'sini diğer ülkelerden gelen turistler oluşturdu.

Kazakistan'a gelen yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri şehirler sırayla Almatı, Nur Sultan, Kızılorda ve Mangistau oldu.

YORUMLAR
500
Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği başladı Afyonkarahisar'da lavanta turizmi hareketliliği başladı Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendiriyor
Kaynak: AA

Kazakistan, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement