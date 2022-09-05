Kazakistan'ın Avrupa'ya kömür ihracatı son 7 ayda rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Kazakistan'ın Avrupa'ya kömür ihracatı son 7 ayda rekor seviyeye ulaştı

05.09.2022 10:16
Kazakistan'ın Avrupa'ya kömür ihracatı son 7 ayda rekor seviyeye ulaştı

NUR Kazakistan'ın Avrupa ülkelerine kömür ihracatı bu yılın 7 ayında 6,4 milyon ton ile rekor seviyeye çıktı.

NUR Kazakistan'ın Avrupa ülkelerine kömür ihracatı bu yılın 7 ayında 6,4 milyon ton ile rekor seviyeye çıktı.

İnformburo haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde Avrupa'ya 371,8 milyon dolar kömür ihracatı gerçekleştirdi.

Kazakistan, söz konusu dönemde Avrupa ülkelerine toplamda 6,4 milyon ton kömür ihracatı yaparak bu alanda bu yıl daha önceki dönemlerle kıyasla rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl Kazakistan'dan Avrupa'ya kömür ihracatı 5,2 milyon ton, daha önceki yıllarda ise 4 milyon tonu geçmiyordu.

Bu yıl Kazak kömürünün Avrupa'daki en büyük alıcıları arasında sırayla İsviçre (4,5 milyon ton), Polonya (723 bin ton) ve Belçika (213 bin ton) yer aldı. Bunun yanı sıra listede Bulgaristan, İngiltere, Lihtenştayn, Romanya ve Letonya da bulunuyor.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Avrupa'ya kömür ihracatı son 7 ayda rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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