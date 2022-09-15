Kazakistan'da 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi sona erdi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi sona erdi.

Bağımsızlık Sarayı'nda dün başlayan kongrenin kapanış oturumuna Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Şeyh Ahmed et Tayyib'in yanı sıra 50 ülkeden 100'den fazla heyet katıldı.

Tokayev, Kazak topraklarının iki gündür farklı kültürlerin yapıcı diyaloguna ev sahipliği yaptığına işaret ederek "Bu, dinler arası uyum ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Kapanış oturumunda, bu yıl 7. kez "Pandemi sonrası dönemde insanlığın ruhsal ve sosyal gelişiminde dünya liderlerinin ve geleneksel dinlerin rolü" konusuyla düzenlenen kongrenin sonuç bildirisi okundu .

Toplamda 35 maddeden oluşan bildiride katılımcılar, Kovid-19 salgınının olumsuz sonuçlarının üstesinden ancak ortak çaba ve karşılıklı yardımla gelinebileceğini vurguladı.

Bildiride, sebepleri ve hedefleri ne olursa olsun aşırılık, radikalizm, terörizm ve diğer tüm şiddet ve savaş biçimlerinin dinle hiçbir ilgisi olmadığına inandıkları belirtilerek "Renk, cinsiyet, ırk, dil ve kültürdeki çoğulculuk ve farklılıkların, Allah'ın yaratmadaki iradesinin hikmetinin bir ifadesi olduğunu not ediyoruz. Allah, dini çeşitliliğe izin verir ve bu nedenle herhangi bir dine baskı kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Dünya toplumunun bilim, teknoloji, tıp, sanayi ve diğer alanlarda kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarına ancak bunların manevi, sosyal ve insani değerlerle uyumlarını önemsediklerine işaret edilen bildiride, "Manevi değerlerin ve ahlaki ilkelerin önemini görmezden gelen insan ve toplumların, insanlığını ve yaratıcılığını kaybetmeye eğilimli olduğunu belirtiyoruz. Dünya siyaset ve iş dünyası liderlerini, modern toplumların gelişimindeki farklılıkların üstesinden gelmeye ve nüfusun farklı kesimleri arasındaki uçurumu azaltmaya odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aile kurumunu güçlendirmenin önemine dikkat çekilen bildiride, "Özellikle gençler arasında, dinlerin ve kültürlerin saygı içinde bir arada yaşamasını güçlendirmede ve tehlikeli sözde dini ön yargıları yıkmada eğitim ve din eğitiminin rolünün arttırılmasından yanayız." denildi.

Bildiride, Kazakistan'ın medeniyetler arası diyalogun küresel merkezi olarak rolünün teyit edildiği ve bir sonraki kongrenin 2025'te yine burada toplanmasına karar verildiği kaydedildi.